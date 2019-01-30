Переворот у Венесуелі за венесуельські ж гроші

Це щось нове в экспансионисткой політиці США, але дуже добре укладається в тактику дій їх нинішнього президента — торгаша Дональда Трампа.

Влада США в особі Держдепартаменту надали лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуаидо, що оголосив себе тимчасовим президентом, доступ до рахунків уряду країни в американських банках.

Іншими словами США офіційно відкрили фінансовий канал підтримки, забезпечення смути у Венесуелі.

Перш Штати працювали більш тонко. Зазвичай опозиція фінансувалася з офіційних і законспірованих американських фондів. У випадку з Венесуелою США скинули всякі маски і покривала і відкрито показали всьому світу, на чиї гроші виробляється переворот у Венесуелі. На венесуельські.

У всьому цьому добре проглядається рука Трампа. Скрізь і у всьому він прагне перекласти фінансовий тягар, який у свій час США звалила на себе, на партнерів по блокам, союзам, організаціям. У НАТО Трамп вимагає щедріше розщедрюватися союзників по альянсу. За ініціативою Трампа США вийшли з Паризьку угоду по клімату, змінили умови свого участь у Північноамериканській зоні вільної торгівлі (НАФТА) і т. д. і т. п.

Трамп за дужки виносить тільки одну істотну обставину. Свою благодійність США завжди оплачувала пустими папірцями, якими їх в потрібній кількості забезпечувала ФРС. А сьогодні Трамп вимагає платити у будь-яких альянсах-угоди своїх партнерів реальні гроші. Різницю відчуваєте?

Ось і у Венесуелі США не мають наміру і цента викласти з власної кишені на яке твориться ними там держпереворот. Все буде зроблено за гроші, зароблені потом і кров’ю самих венесуельців.

Одночасно США і їх вірні союзники фінансово знекровлюють уряд Мадуро. США заморозили рахунки венесуельської державної нафтової компанії PDVSA, на яких лежить 7 млрд доларів. Банк Англії відмовився повертати золотий запас Венесуели. Тобто робиться все можливе для дестабілізації соціально-економічної обстановки у Венесуелі і максимального послаблення позицій Мадуро в країні.

Навіщо це США? Про це не писав тільки ледачий. Американці мають намір відновити свій статус-кво у Венесуелі, підірване в часи Уго Чавеса, політику якого продовжив Мадуро. А це означає, витіснити з цього регіону Росію та Китай, вплив яких на Венесуелу в останні роки сильно зросла, і відновити повний контроль над венесуельською нафтою.

Разом з тим США, надавши своєму спільнику смутьяну і бунтарю Гуаидо доступ до рахунків уряду країни в американських банках, дали в руки офіційної влади Венесуели великий козир. Як тільки Гуаидо скористається хоча б одним доларом з рахунків уряду Венесуели, в той же момент він перетворюється на злочинця, якого можна на всю котушку переслідувати за законами Венесуели.

Так що у Гуаидо альтернатива гранично проста: або пан або пропав.