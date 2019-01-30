Кум Путіна обіцяє списати борги українців за комуналку

Голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в майбутньому всі борги українських громадян за комунальні послуги будуть списані.

Про це він повідомив на надзвичайному з’їзді вищевказаної політичної сили вчора, 29 січня. Віктор Медведчук зазначив, що ще 5 років тому сума боргу за комуналку в Україні становила 12 мільярдів гривень. На даний момент ця цифра збільшилася майже в два рази. Сьогодні заборгованість за комунальні послуги дорівнює 47,7 мільярда гривень. Отже, існує необхідність прийняти закон, який допоможе нейтралізувати борги народу. Адже українські громадяни «зубожіли в результаті цієї реформаторської влади».

За словами Віктора Медведчука, у 2014 році чинна влада вже практикувала списання боргів. Так, була анульована заборгованість «Нафтогазу» в обсязі 26 мільярдів гривень. Віктор Медведчук вважає, що таким чином «були списані доходи і борги олігархам». Тепер же настав час діяти в ім’я народу.