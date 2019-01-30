Кум Путіна Медведчук провів у Києві з’їзд проросійської партії, на якому заявили про намір створити автономний регіон “Донбас”

Представник партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук заявив про плани створення на сході України автономного регіону “Донбас”, як частини плану мирного врегулювання ситуації в регіоні.

“Наш план-концепція передбачає три розділи: законодавчий, адміністративний і розділ, який стосується порядку та процедури впровадження світу. Згідно з планом, передбачається створення на Донбасі автономного регіону “Донбас” в складі України”, – розповів В. Медведчук під час надзвичайного з’їзду партії “Опозиційна платформа – За життя”, який підтримав кандидатуру Юрія Бойка на президентських виборах..

За його словами, цей план передбачає створення на Донбасі органів державного управління, такі як парламент, уряд та інші органи”.

“Третій принцип, який є базовим – це те, що наш план побудований на мінських угодах, затверджених резолюцією Ради безпеки ООН, відповідає декларації Нормандського формату та чинному законодавству України. Ми пропонуємо внести зміни в Конституцію, які визначать статус автономного регіону Донбас”, – цитує політика сайт телеканалу “112. Україна.

За словами політика, цей план грунтується на основному Законі України, а заяви влади про неприпустимість “федерацій і особливих статусів”, на думку Ст. Медведчука, свідчать про те, “що ніякої політичної волі встановити мир у неї немає”. “А у нас є. І ми не говоримо про федеративному устрої, тому що є різниця між унітарною і федеративною державою”, – додав він.

“Пан Порошенко говорить про те, що ключ від світу знаходиться в Кремлі. Це дійсно так. Але на відміну від нього та інших, які рвуться до влади, ми не просто знаємо де цей ключ, ми знаємо двері з замкової свердловиною, від якої цей ключ. Більш того, ми знаємо, як відкрити двері до світу”, – сказав В. Медведчук.