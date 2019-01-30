У трьох країнах ЄС затримують авіарейси: названа причина

У чотирьох містах сильний снепад
Через посилення снігопадів в Європі затримується низка авіарейсів. Про це повідомляється в Twitter Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).
Як зазначається, рейси затримують в аеропортах Манчестера (Великобританія), Парижа (Франція), Ліллі (Франція) і Брюссель (Бельгія).
“Через снігопади затримуються польоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, авіакомпанія Vueling Airlines повідомила в Twitter, що деякі рейси можуть бути змінені або скасовані.
“Враховуючи несприятливі погодні умови в Європі, деякі з наших польотів можуть бути порушені. Будь ласка, перевірте статус рейсу”, – йдеться в повідомленні.