У трьох країнах ЄС затримують авіарейси: названа причина

У чотирьох містах сильний снепад



Через посилення снігопадів в Європі затримується низка авіарейсів. Про це повідомляється в Twitter Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль).

Як зазначається, рейси затримують в аеропортах Манчестера (Великобританія), Парижа (Франція), Ліллі (Франція) і Брюссель (Бельгія).

“Через снігопади затримуються польоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, авіакомпанія Vueling Airlines повідомила в Twitter, що деякі рейси можуть бути змінені або скасовані.

“Враховуючи несприятливі погодні умови в Європі, деякі з наших польотів можуть бути порушені. Будь ласка, перевірте статус рейсу”, – йдеться в повідомленні.