Опубліковано рейтинг найбільш безпечних країн

Україна опинилася лише на 116 позиції.



Представники журналу Global Finance опублікували рейтинг найбільш безпечних країн світу в 2019 році. Лідирувала в переліку Ісландія.

В цілому експерти визначили індекс безпеки для 128 країн світу. В ході роботи вони брали до уваги ймовірність військового конфлікту, рівень економічного розвитку, рівень злочинності та особистої безпеки, а також ймовірність стихійного лиха.

Слідом за Ісландією в рейтингу йдуть Швейцарія, Фінляндія, Португалія та Австрія.

Україна опинилася у списку лише на 116 позиції. При цьому Росія лише трохи її обігнала – вона займає 108 позицію. Низьке місце України автори аргументують тим, що в країні з 2014 року “триває громадянський конфлікт низької інтенсивності”.