А православних українців допустять до Брами Раю?

У зв’язку з розколом в Православ’ї. І Рай тепер теж буде Наш?

І от мені як-то розумний церковний Батюшка роз’яснив, що для того щоб потрапити «На Небеси» треба частіше ходити на служби у церкву… Але тільки в Нашу Православну, а не українську… А ті, хто ходить в християнську католицьку або яку-небудь протестантську не буде пропущено далі передбанника Раю (предрайника?). Що вже говорити про те, що різні індуси, китайці ,африканці і навіть улюблені північні корейці і близько не будуть допущені до Брами Раю. Тьху на них…А тепер ще за недавніми повідомленнями шановного патріарха Кирила «РПЦ змушена перервати відносини з Константинополем» який надав українській православній церкві статус автокефалії.

Стало жити ще краще…

І не покидає впевненість, що тому спілкуватися в Райських Кущах ми будемо в основному російською мовою і трохи рідше – на білоруському.

А якщо врахувати, що навіть і серед росіян трапляються іноді смертоубийцы та інші не гідні райського життя люди, то можна припустити, що кількість потрапили в Рай не перевищує 1% від людства.

Перенаселення Раю ніяк не очікується… Халявно!!!

Ось йдеш в Раю і слухаєш з одного боку бадьорий патріотичний хор:

«Иэх… випливають розписні Стеньки Разіна човни…», поруч: «Иэх… добре в країні радянської жити…»

А трохи пройшов далі і вже з іншого боку Райських Кущ чуєш дівочі страждання: «Иэх… хлопців так багато неодружених, а я люблю одруженого…»… Стерви! Користуються тим, що шанованою Райської Адміністрації незручно законодавчо забороняти таку земну хтивість…

Можна йти там без сандаль. По-перше тому що Райські двірники вибираються з кращих среднеазиатов, які підмітають Райські стежки більш якісними мітелками, ніж у Нас на Цьому Світі, а по-друге Райські Служби рідко зривають планову подачу тепла.

Добре! Тепер у Раю буде ще краще?

про подібному див. безкоштовно мої «Різнокольорові спогади»

www.proza.ru/2010/01/09/225

Так хто все-таки з нас потрапить в Рай?