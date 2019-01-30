Дефіцит держбюджету України в минулому році перевищив $2 млрд

Державний бюджет минулого року виконано з дефіцитом у 59, 2 мільярди гривень, що на 34,9 мільярда гривень менше прогнозованого рівня. Про це повідомили в прес-центрі Державної казначейської служби.

Зазначається, що загальний фонд держбюджету в минулому році звели з дефіцитом 45,1 мільярда гривень при плані 58 мільярдів гривень.

Згідно з даними Держказначейства, в 2018 році приватизація принесла бюджету 268,7 мільйона гривень при плані у 18,8 мільярдів гривень, в той же час фінансування за борговими операціями становило 52 мільярди гривень, в тому числі по загальному фонду – 43миллиарда гривень.

При цьому Україна запозичила 286,4 мільярда гривень при плані в 208,3 мільярда гривень, з них внутрішні запозичення склали 174,2 мільярда гривень.

У той же час зведений бюджет минулого року зведений з дефіцитом 67,7 мільярда гривень, при цьому профіцит загального фонду склав 22,6 мільярда гривень.

У свою чергу дефіцит місцевих бюджетів склав 8,5 мільярда гривень, тоді як профіцит загального фонду склав 67,7 мільярда гривень за рахунок дефіциту коштів спеціального фонду в розмірі 76,3 мільярда гривень.

Повідомляється, що доходи державного бюджету в 2018 році склали 928,1 мільярда гривень при запланованих 918 мільярдів гривень, у тому числі загальний фонд отримав 833,6 мільярда гривень при плані 842,8 мільярда гривень. Також податкові надходження до загального фонду склали 716,5 мільярда гривень при тому, що очікувалося 724,7 мільярда гривень.

Крім цього дохідну частину спецфонду перевиконано на 19,4 мільярда гривень і склала 94,5 мільярда гривень.

Видатки бюджету за 2018 рік склали 985,8 мільярда гривень, у тому числі по загальному фонду – 884,1 мільярда гривень при затверджених 906 мільярди гривень.

Доходи місцевих бюджетів у минулому році досягли 562,4 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – 519,1 млрд грн, а витрати, відповідно, 570,6 млрд грн і 451 млрд грн.