У США стартувала виборча кампанія праймеріз: перші кандидати

Хто складе конкуренцію Трампу.



Незважаючи на те, що до виборів президента США залишається цілих півтора року, виборча кампанія в Сполучених Штатах вже почалася. Висунуті перші кандидати – поки що на партійні праймеріз. На сторінки газет вийшли перші скандали – як водиться, сексуальні. Експерти спробували розібратися, хто восени 2020 року зможе скласти конкуренцію чинному президентові Дональду Трампу. Та чи піде на другий термін сам Трамп.

Елізабет Уоррен. Перша смілива

31 грудня, якраз напередодні Нового року, сенатор-демократ від Массачусетсу і одна з найбільш непримиренних критиків Трампа Елізабет Уоррен заявила про бажання боротися за пост президента США і про створення комітету для розгляду можливості свого висунення. Уоррен стала не першим представником демократичної партії США, який заявив про намір брати участь у виборах, але першим, що зробив це офіційно, з допомогою відеозвернення. А також першим, що має певні шанси подолати сито внутрішньопартійної боротьби і вийти на фінішну пряму в якості кандидата від демократів.

Трамп відреагував на висунення Уоррен в виттям стилі. Відповівши на питання, чи має вона шанси виграти у чинного президента, буквально наступне: “Я не знаю, вам потрібно запитати її психіатра”.

Втім, питати в даному випадку потрібно, швидше, інших людей. А саме – однопартійців Уоррен, також мають види на президентське крісло. І що володіють, до того ж, більш значними шансами за нього поборотися у фіналі. Боротьба серед демократів за можливість скласти Трампу конкуренцію чекає серйозна.

Джо Байден. Надія демократів

Як показують останні соціологічні опитування, фаворитами праймеріз ” у демократів залишаються екс-віце-президент США Джо Байден і демократ лівого спрямування Берні Сандерс. Джо Байден як найближчий соратник президента Обами серйозно розглядався демократами в якості наступника популярного в США темношкірого президента. Однак гру перебила Хілларі Клінтон, довго і наполегливо сколачивавшая навколо себе коаліцію з різних партійних груп. У підсумку, щоб не руйнувати партійну єдність, Байден відмовився висуватися навіть на праймеріз. Сьогодні, за різними опитуваннями, він має підтримку на рівні від 23% до 45%. Це найбільший рівень підтримки, демонстрований претендентами-демократами на сьогодні. Втім, офіційно Байден про рішення брати участь у виборах ще не сказав, хоча обіцяв це зробити ще в середині січня. Американські ЗМІ, між тим пишуть, що крім Джо Байдена у виборах може брати участь і його брат Френк.

“Багато людей вважають, що Байден непогано працював, але завжди був “однопроцентщиком”. Він балотувався два або три рази, але ніколи не набирав більше одного відсотка. А потім прийшов Обама, витягнув його з сміттєвої купи і зробив віце-президентом. Тепер Байден – фігура”, – відкоментував можливого суперника Дональд Трамп.

Берні Сандерс. Дзеркало для Трампа

На другому місці за популярністю серед демократів сьогодні перебуває “демократичний соціаліст” Берні Сандерс. На відміну від Байдена, Сандерс, який сповідує ліві погляди, пішов на праймеріз 2016 року, до останнього боровся з Хілларі Клінтон за право йти на вибори від демократів. Але в підсумку поступився і підтримав Клінтон.

Сандерса тоді підтримували багато профспілки, конгресмени, губернатори. Сьогодні його рейтинг становить від 10% до 20%. “Демократичний соціаліст” Сандерс, який є одним зі старожилів американської політики, ще цілком може труснути старовиною. Тим більше, що багато з проголошуваних нею гасел десь співзвучні з гаслами, якими Трамп взяв певну частину свого електорату. Але не все так просто.

“Як Байдену, так і Сандерсу буде дуже складно боротися з Трампом. Тому що чинний президент США весь час буде апелювати до того, що вони – представники старої олігархії. Яку він, Трамп, майже здолав, зламав хребет, але стара еліта прагне реваншу. Думаю, під гаслом захисту Америки від реваншу він і піде на вибори 2020 року”, – висловив свою думку сайту “Сьогодні” керівник Центру проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень Петро Бурковський.

На думку експерта, відповідь на питання, хто в підсумку піде від демократів на вибори, також сильно залежить від того, на чию сторону перекинуться симпатії різних електоральних груп.

Камала Харріс. Реальна загроза

Це питання дуже важливе. Не так давно редактор впливового аналітичного ресурсу fivethirtyeight.com Натаніель Сільвер опублікував статтю “Чому у Харріс і О Рурка може бути більше, ніж у Сандерса і Байдена”. Якщо коротко, в матеріалі аналітик описує шанси потенційних кандидатів у президенти від демократів перемогти на праймеріз на підставі їх можливості консолідувати хоча б три з п’яти ключових груп виборців (“лоялістів”, лівих, милениалов, чорношкірих і латиноамериканців) в основних штатах.

Приміром, констатуючи найвищий рейтинг Байдена, аналітик зазначає, що, маючи сьогодні підтримку лоялістів і чорношкірого населення, екс-віце-президент вичерпав електоральний ресурс.

В той же час fivethirtyeight.com наводить власний рейтинг кандидатів-демократів – виходячи з їх здатності заручитися підтримкою основних груп виборців.

На першому місці цього рейтингу – сенатор від Каліфорнії Камала Харріс, яку багато хто в США вважають найбільш небезпечним суперником для Трампа. Соціологічні опитування показують рейтинг Харріс на рівні 5-9%. Але, як стверджує fivethirtyeight.com саме у неї найбільше можливостей консолідувати електорат.

Єдина темношкіра жінка-сенатор, до того ж доволі симпатична і відкрита, колишній Генпрокурор, полум’яний оратор Харріс справді бачиться багатьом ностальгирующим американцям в якості альтернативи Трампу, своєрідним “Обамою у спідниці”.

Харріс заявила про своє висунення 21 січня. І буквально слідом за цим пішов перший скандал. Колишній мер Сан-Франциско, 84-річний Віллі Браун написав в своїй колонці в San Francisco Chronicle зв’язку з Харріс, що трапилася кілька десятиліть тому. Більш того, Браун прямо натякнув, що сприяв після цього кар’єрі Харріс. Складно сказати, чим керувався старий політик, компрометуючи нового кандидата в президенти. Але точно можна говорити про те, що тепер Харріс буде непросто: якщо секс з керівником у США ще можуть “проковтнути”, то кар’єрне зростання, побудований на сексі, – серйозне звинувачення і репутаційний удар. Впоратися з ним Харріс, покаже час.

Інша демократична рать

В цілому ж рейтинг від fivethirtyeight.com виглядає наступним чином. На другому місці за потенціалом після Камали Харріс слід член Палати представників від Техасу Бето о’рурк. На думку аналітиків, о’рурк має значні шанси консолідувати голоси “лоялістів”, або “вічних демократів”, милениалов і латиноамериканців. Зазначимо, що за соцопитуваннями у О Рурка на сьогодні 3-6% голосів. Далі слід сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер (чорношкіре населення, милениалы, “лоялісти”, рейтинг за соцопитуваннями 4-8%), сенатор від Огайо Шеррод Браун (ліві, “лоялісти”, рейтинг 2-4%). Замикає п’ятірку екс-міністр розвитку і будівництва в кабінеті Обами Хулиант Кастро (латиноамериканці в соцопитуваннях не фігурували).

Лише в наступній п’ятірці fivethirtyeight.com фігурують вже згадані “рейтингові” Елізабет Уоррен, Джо Байден і Коррі Сандерс.

При цьому аналітики fivethirtyeight.com зовсім не розглядають деяких кандидатів, які мають певні шанси поборотися за перемогу на праймеріз у разі висунення. Як, наприклад, екс-мера Нью-Йорка Майкла Блумберга (рейтинг 2-8%). Або Хілларі Клінтон.

Хілларі Клінтон. Примарний шанс на сатисфакцію

Про ремікс баттла Клінтон-Трамп в середовищі демократів натякали давно. Чим ближче до висунення кандидатів на праймеріз – тим голосніше. Наприклад, про це говорили восени минулого року. Прозвучали натяки і в січні 2019-го. Правда, виходила інформація, як правило, навіть не друге, а з третіх рук. Сама Хілларі мовчала, мовчить вона до цих пір.

Так Клінтон піде на вибори чи ні? З одного боку, соцопитування демонструють наявність у неї значної базового ядра – на рівні 10-13%. Серед потенційних кандидатів від демократів на сьогодні це третій рейтинг після Байдена і Сандерса.

Але, з іншої, як би це не було сумно усвідомлювати, американці не хочуть повернення Клінтон. Так, опитування Harvard-Harris, проведене в середині січня, показав, що лише третина опитаних виступають за те, щоб Клінтон знову боролася за президентський пост. 70% – проти. Скептично налаштовані до перспектив Клінтон і спостерігачі.

“За Клінтон стоять певні інтереси її спонсорів. І вони просто висувають політичну пенсіонерку для певних торгів з фаворитами перегонів за посади в новій адміністрації. Клінтон може бути полум’яним оратором, ВІП-агітатором, у неї є певне ядро електорату – досить немаленька, яке буде її підтримувати завжди. Голоси цих виборців будуть важливі для фаворита перегонів. Я не думаю, що у неї є шанси на праймеріз, але ВІП-агітатором вона цілком може бути. Тим більше, для неї це буде певного роду сатисфакцією – довести Трампа до поразки”, – зазначив сайту “Сьогодні” Петро Бурковський.

Джефф Безос. Позасистемна альтернатива?

Втім, як вже зазначалося, певної частки скепсису заслуговують і шанси консолідувати навколо себе “антитрамповский” електорат та інших традиційних політиків. На думку Петра Бурковського, майбутні вибори в США цілком здатні піднести сюрпризи, про яких мало хто підозрює.

“Потрібно дивитися на несподівані фігури. Зовсім-зовсім несподівані, про яких мова сьогодні не йде”, – зазначає Петро Бурковський.

На його думку, Трамп показав, що можна вигравати вибори, не маючи політичного досвіду управління. І його перемога може залучити американську політику людей із системним мисленням, які побудували мільярдні бізнесів в США і які, що дуже важливо, стали символом опору Трампу, вважає експерт.

“Один з перших, хто підпадає під цей опис, – Джефф Безос, засновник і керівник Amazon. Він ще при Обамі купив The Washington Post, врятував видавничий дім від банкрутства. І перетворився в одного з ключових ворогів Трампа. Дуже показово його недавнє рішення про відкриття нових штаб-квартир компанії. Безос відкрив їх, увагу, в Нью-Йорку та Меріленді, на кордоні з Вашингтоном. Мені здається, що це заявка на те, що він буде брати участь у виборах. І в такому разі він може бути дуже серйозним внесистемным опонентом Трампу. Опонентом, який консолідує і демократів, і частина республіканців. Це моє припущення, але так може бути. В американській історії такі несподіванки вже були, наприклад Теодор Рузвельт”, – розповів Петро Бурковський.

Дональд Трамп. Об’єктивна реальність

А що ж республіканці? Та й сам Трамп? Поки що ніщо не говорить про те, що чинний президент готовий відмовитися від боротьби за другий термін. Як ніхто в стані республіканської партії не заявляє претензії на оспорювання його першості – незважаючи на те, що незадоволених діями президента в середовищі республіканців чимало.

Можливо, партія мовчить тому, що, незважаючи на неоднозначні позасистемні дії, рейтинг Трампа продовжує залишатися високим. За різними соцопитуваннями – від 64% до 72%. Найближчий переслідувач в середовищі республіканців Мітт Ромні – має, за найоптимістичнішими оцінками, 19%. І це серйозний аргумент для республіканців, зціпивши зуби, намагатися конструктивно працювати з Трампом. Втім, не можна виключати, що рейтинг Трампа тому так і високий, що республіканці просто не висувають альтернативи чинному президенту.

Відповідь на питання, чи буде Трамп висуватися чи ні і чи підтримають його республіканці в повному складі, багато в чому залежить не від Трампа і не від республіканців. А від хлопця по імені Роберт Мюллер – екс-директора ФБР, а нині спецпрокурора, розслідує втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

“Поки ніхто в середовищі республіканців не виступає проти президента. Але, взагалі, американська політика дуже цинічна, це політика закулісних домовленостей. Думаю, стійкість республіканців і підтримка ними Трампа дуже сильно залежать від того, що покаже розслідування Мюллера, вдасться знайти спецпрокурору “вбивчі факти. Якщо Трамп стане токсичним для партії, його намагатимуться ізолювати, як у свій час ізолювали Ніксона”, – зазначає Петро Бурковський.

У такому разі республіканської партії доведеться стряхнути пил зі старих перевірених кадрів, на зразок того ж Ромні, Теда Круза або Джона Кейсика. Втім (про це говорять американські аналітики) значно більші шанси підібрати електорат Трампа має губернатор штату Меріленд Ларрі Хоган.