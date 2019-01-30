Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Танзанії чаклуни розтерзали шістьох дітей

30.01.2019

В Танзании колдуны растерзали шестерых детейЧастини тіла жертв нібито приносять удачу.

На південно-заході Танзанії вбили шістьох дітей, їм відрізали вуха і вирвали зуби.

Зазначається, що у деяких дітей у віці від двох до дев’яти років також не вистачало кінцівок.

“Це все через забобонних переконань, багато вірять, що вони отримають допомогу від чаклунства”, – заявила комісар округу Нджомбе Рут Мсафири (Ruth Msafiri).

Поліція затримала одного підозрюваного, який був близьким родичем трьох убитих дітей, які належать до однієї сім’ї.

З початку грудня минулого року в районі Нджомбе зникло десять дітей. Чотирьох з них знайшли живими. Дітей забрали з власних будинків вночі, коли їх батьки торгували на ринку.

Наголошується, що деякі чаклуни в цьому районі розповідають людям, що частини людського тіла мають особливі властивості і можуть принести їм багатство і успіх.

Читайте також:   В Афганістані не менше 16 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару по талібам
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *