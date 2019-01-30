У Танзанії чаклуни розтерзали шістьох дітей

Частини тіла жертв нібито приносять удачу.



На південно-заході Танзанії вбили шістьох дітей, їм відрізали вуха і вирвали зуби.

Зазначається, що у деяких дітей у віці від двох до дев’яти років також не вистачало кінцівок.

“Це все через забобонних переконань, багато вірять, що вони отримають допомогу від чаклунства”, – заявила комісар округу Нджомбе Рут Мсафири (Ruth Msafiri).

Поліція затримала одного підозрюваного, який був близьким родичем трьох убитих дітей, які належать до однієї сім’ї.

З початку грудня минулого року в районі Нджомбе зникло десять дітей. Чотирьох з них знайшли живими. Дітей забрали з власних будинків вночі, коли їх батьки торгували на ринку.

Наголошується, що деякі чаклуни в цьому районі розповідають людям, що частини людського тіла мають особливі властивості і можуть принести їм багатство і успіх.