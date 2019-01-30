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Дружина Луценка заявила, що Порошенко об’єднав країну реформами

30.01.2019

Жена Луценко заявила, что Порошенко объединил страну реформами

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