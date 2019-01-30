З Венесуели намагалися вивезти 20 тонн золота в Росію

У Венесуелі, охопленій протестами проти президента Ніколаса Мадуро, депутати національної асамблеї вимагають пояснити ситуацію зі спробою вивезення в Росію близько 20 тонн золота.

Про це повідомляється на сторінці Twitter венесуельського парламенту.

За інформацією депутатів, літак за золотом вже прибув з Москви в Каракас. У той же час, Сполучені Штати Америки дозволили лідеру місцевої опозиції Хуану Гуайдо отримати контроль над деякими активами Венесуели, які знаходяться на рахунках американських банків.

“Ця сертифікація допоможе легітимного уряду Венесуели захистити ці активи на благо венесуельців. Ми закликаємо інші уряду визнати Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов’язки президента і зробити аналогічні кроки для захисту спадщини Венесуели від подальшого розкрадання з боку корумпованого режиму”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну. Також суд заморозив банківські рахунки політика і наклав заборону на операції з нерухомістю.