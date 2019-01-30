У Польщі в результаті землетрусу пропали шахтарі

Постраждали 12 осіб.

На мідному руднику “Рудна” в Польковіце на південному заході Польщі відзначені сильні підземні поштовхи. Постраждали 12 людей, ще 8 шахтарів розшукують рятувальники.

“Доля 8 шахтарів невідома. На глибині 770 метрів під землею їх шукають 12 рятувальників. Основну трудність становить доступ до місць, де працівники перебували у момент землетрусу. У цей момент під землею знаходилися 32 шахтаря. Сім госпіталізовано, ще п’ять направлені в лікарні. Їх життя у безпеці”, – повідомив директор шахти Марек Свідер.

Відзначається, що землетрус силою дорівнював 4,8 бала за шкалою Ріхтера.