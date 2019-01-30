Москва мовчить: У Казахстані за російську мову вже почали штрафувати, а лікарі відмовляються

У понеділок в Москві відбулася зустріч прибув з офіційним візитом Бейбута Атамкулова, призначеного наприкінці минулого року керівником зовнішньополітичного відомства Республіки Казахстан, — з главою Мзс Росії Сергієм Лавровим. Бейбут Бакирович запевнив свого колегу в тому, що «російський вектор зовнішньої політики Казахстану залишається найважливішим пріоритетом» для Астани. І сьогоднішні «відносини Казахстану і Росії є еталоном міждержавних зв’язків» для обох держав. «Ми готові продовжувати курс на зміцнення і розширення добросусідських і довірчих відносин між нашими країнами», — підкреслив російський політик.

Але, як показали переговори, пріоритети, про яких говорив Атамкулов, все ж трохи розходяться. Для Кремля Астана ближче як надійний геополітичний союзник в регіоні. Казахстан, в свою чергу, розглядаючи плани тісного співробітництва двох держав, робить акцент, перш за все, на більш активне зовнішньоекономічне співробітництво.

До речі, наприкінці минулого року консалтингова компанія The Boston Consulting Group підвела підсумки свого щорічного дослідження за 2018 рік, опублікувавши рейтинг 152 країн на предмет їх добробуту та сталого економічного розвитку. Згідно з цим індексом, Казахстан в 2018 році розташувався в цьому рейтингу на дві сходинки вище Росії, зайнявши 57 місце. З цього важко робити якісь конкретні висновки. Проте, опосередковано добробуту Казахстану чимало мірою сприяють зусилля кваліфікованих кадрів російської частини населення. А вони (за їх же власними відчуттями) останнім часом потихеньку і ненав’язливо витісняються з республіки казахськими націоналістами. Та що там говорити: багато прямо заявляють — росіян просто відверто видавлюють або, принаймні, змушують їхати до себе на історичну батьківщину.

Восени минулого року, наприклад, користувачів потряс викладений у мережі відеоролик, в якому дитячий (!) отоларинголог (ЛОР-лікар) Мольдыр Утебаева з казахського міста Аркалик Костонайской області в грубій формі відмовила в прийомі мамі чотирирічної дитини з гострим отитом, якого та привела на прийом в поліклініку. Відмовила тільки з-за того, що звернулися говорили російською мовою. Почувши російську мову, медик відрізала з роздратуванням, що не зобов’язана розмовляти російською мовою.

— А на якому ви зобов’язані зі мною розмовляти? — спокійно цікавиться жінка.

— Я казашка і кажу тільки на казахському! — з викликом кидає медичка на своїй рідній мові.

— Тобто ми, росіяни, повинні виїхати в Росію, так? — запитує мама дитини.

— Так, їдьте! — відповідає лікар і тут же починає грубо «тикати», переходячи вже на російську мову: — Прибери камеру!

— А чого ви мені тикаєте? — дивується жінка.

— А хто ти така, щоб на «ви» звертатися? — відрізає медичка.

— Я до вас зайшла культурно… — почала було відвідувачка, але в цей момент отоларинголог вже прямує до дверей на вихід з кабінету. — Ось так наші лікарі дітей приймають, — тільки й залишається розчаровано вимовити мамі дитини.

На відео впадає в око, з одного боку, перекошене від невмотивованої агресії обличчя і брутальна мова медика. А з іншого — абсолютно спокійне звернення пацієнтки до лікаря. Однак, коментуючи цей інцидент, головний лікар Аркалыкской регіональної поліклініки Ірина Туранина (яка не була присутня при розмові) впевнено заявила: «Пацієнтка нагрубила, а лікар зірвалася. Був кінець робочого дня. Нерви здали трішки».

Ось і виходить, що доводиться говорити вже про подвійні стандарти наших «братів-казахів» по відношенню до російського населенню. Тобто про відвертої брехні посадової особи, між іншим — державного службовця. А адже камера неупереджено зафіксувала всі питання і відповіді: хто звертається до співрозмовника на «ви», а хто грубіянить і тикає. Щоправда, пізніше в інтерв’ю Nur. kz головлікар була вже не така категорична: «Поки важко сказати, хто спровокував конфлікт: лікар Утебаева говорить одне, пацієнтка — інше. Зможемо надати інформацію після закінчення розслідування, коли будуть зроблені остаточні висновки».

До речі, близько 85% населення Казахстану розмовляють по-російськи, а Конституція цієї Республіки визнає право громадян звертатися до держустанов російською мовою. До чого ж ми докотилися! А докотилися до того, що за російську мову на теренах сусідньої держави вже закликають штрафувати! Саме з такою пропозицією виступив місяць тому голова адміністрації Щербактинского району Павлодарської області Азилхан Абеуов. Чиновник вважає, що необхідно штрафувати дітей, які відпочивають в оздоровчому таборі, якщо вони будуть говорити російською мовою. А тих, хто відмовиться від російської мови, треба нагороджувати значком «Знавець казахської мови».

«Російська мова є не тільки державною мовою Росії, але і мовою міжнаціонального спілкування, як у Російській Федерації, так і за її межами, — прокоментував цю пропозицію директор Інституту історії і політики МПГУ Володимир Шаповалов. — І, звичайно ж, такого роду ставлення до російської мови неприпустимо».

Напевно, все це не дуже подобається нашим співвітчизникам, якщо вони біжать з Казахстану в Росію — їдуть ось вже протягом більше 27 років. І будуть тікати від такого ставлення до них і далі. Причому повертаються на історичну батьківщину навіть ті, хто любив казахів і створював з ними родини. Ось, наприклад, що пише в мережі жінка, довго жила в інтернаціональній сім’ї з чоловіком-казахом: «Кваліфіковані працівники виїжджають. Сама особисто знаю жінку лікаря. Вона в Підмосков’ї приїхала з сім’єю. Каже — зовсім ображають і принижують казахи — довелося виїхати. Образа у казахів на радянську владу за те, що мову їм вчити свій не давали повною мірою радянські статути. А культурі хоч трохи навчили росіяни, від дикості і кочівницького хоч трохи звільнили. А росіян багато хто не люблять. Ми просто легкі і вільні. Добрішим і великодушне у всьому. От багатьох це дратує, казахів в тому числі… Я росіянка була одна в їх сім’ї. Заміж вийшла за казаха. Він мене в будинок возив, де всі родичі жили разом. Жах, як у гуртожитку. Я їм готувала, прибирала, носила-підносила. А вони виходили на кухню і повчали або дорікали. Ставили тупі питання. Ні, не змогла я звикнути до цього. Ні, дякую, більше не хочу…».