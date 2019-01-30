У Німеччині заявили про недостатнє оснащення армії

Збройним силам не вистачає кадрів.



Збройні сили Німеччини, як і раніше, недостатньо оснащені, недоукомплектовані персоналом і надмірно забюрократизовані. Про це йдеться в новому звіті німецького парламенту.

Найбільшою проблемою, на яку скаржилися солдати бундесверу, був брак устаткування, незважаючи на неодноразові обіцянки уряду, починаючи з саміту НАТО 2014 року, змінити ситуацію.

Менше 50 відсотків танків, кораблів і літаків бундесверу були доступні одночасно для тренувань або в цілях експлуатації.

“Запасні частини як і раніше відсутні; технічне обслуговування в промисловості затягується страждають програми навчання. Абсолютно необхідно прискорення закупівель”, – йдеться у звіті.

Згідно з документом, німецьким солдатам іноді доводиться покладатися на цивільні вертольоти, щоб переміщатися по Афганістану, в той час як життєво важливе обладнання, таке як бронежилети, необхідно позичати.

У той же час автори відзначають, що проблема не обов’язково полягає в нестачі грошей, адже оборонний бюджет Німеччини збільшився на 5 млрд євро, до 43,2 млрд євро в цьому році. “Бундесвер став бюрократичним монстром. Занадто багато роботи робиться двічі”, – йдеться в документі.

У звіті також зафіксовано зростання повідомлень про сексуальних домаганнях і випадках правого екстремізму серед солдатів.

Ще однією важливою проблемою для Німеччини є стагнація призову на військову службу, яка почалася після того, як в 2011 році країна скасувала обов’язкову військову службу.

Незважаючи на те, що бундесвер в цілому розширюється (звіт показав, що чистий приріст становить 4000 професійних військових), більшість з них з’явилися шляхом продовження існуючих контрактів. Іншими словами, німецькі військові старіють.

Уряд обіцяв 198,5 тисяч активних службовців до 2025 року порівняно з нинішніми 181 тисячами, а число новобранців скоротилася з 23 тисяч у 2017 році до 20 тисяч у минулому році.

У звіті також докладно розповідається про нестачі ключових спеціалістів: не вистачає співробітників в сфері військових інформаційних технологій та медичного персоналу.