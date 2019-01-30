“Ядерна п’ятірка” не змогла прийти до єдиної угоди

Представники держав зібралися в Пекіні.



У Пекіні В середу, 30 січня, проходить засідання представників країн “ядерної п’ятірки”. Як заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, “із-за загострення протиріч” учасники зустрічі відмовилися від узгодження підсумкового спільної заяви.

За його словами, в ядерні доктрини “деяких країн” вносяться зміни, які знижують поріг застосування ядерної зброї.

Рябков зазначив, що “ситуація у сфері міжнародної безпеки не тільки не стабілізувалася, але продовжувала деградувати, рівень конфліктного потенціалу досяг дуже небезпечної відмітки”.

Крім того, він відзначив тенденцію до розгойдування режиму нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), яка загрожує серйозними наслідками.

“Відбувається розгойдування його (ДНЯЗ) режиму, що чревате самими серйозними наслідками з точки зору перспектив нерозповсюдження”, – сказав дипломат, виступаючи на конференції.

Він також зазначив, що на цьому тлі спостерігається явне зниження рівня стратегічної стабільності”.