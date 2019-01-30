Спасибі Уго: Росія озброїла Венесуели до зубів, але це не допоможе

Світ завмер в очікуванні авіаносних ескадр ВМС США в Карибському морі, винищувачів F-35 і бомбардувальників В-2 в небі над Венесуелою, американської морської піхоти на узбережжі Атлантичного океану. Саме таким по-старому бачиться сценарій «експансії демократії», яку зараз Вашингтон нав’язує Каракасу. Війни не буде — в класичному її розумінні.

За новим технологіям — підтримка опозиції, її озброєння, втягнення у бойові дії сусідніх держав, усунення діючої влади (як правило, нелояльної США), сприяння остаточного розвалу економіки. І лише потім, досягши стану громадянської війни в країні, нанесення ракетних ударів, бажано в складі якої-небудь коаліції. Це вони вже демонстрували в Югославії, Іраку, Лівії, Сирії.

Так що воювати венесуельської армії, чия відносна нечисленність порівняно з сусідами (123 тисячі військових і 220 тисяч національного ополчення) компенсується сучасним озброєнням і обученностью, з американцями не доведеться. А ось з тієї ж Бразилією і Колумбією, спровокованих США, цілком можуть втягнутися в прикордонні бої, на рівні вилазок диверсійних груп.

Армія Венесуели крім безпосередньо бойових здібностей є і потужним інструментом політичного впливу в країні. Невипадково опозиційний лідер Хуан Гуайдо поспішив передчасно заявити про підтримку мітингувальників військовими, а сам намагається проводити нелегальні зустрічі з генералами. Президент Ніколас Мадуро теж сподівається на армію і вірить в її відданість і вірність присязі, як і його попередник Уго Чавес, який військових тримав на висоті.

У Москві невипадково одна з вулиць (нехай і невеликих) названа ім’ям венесуельського президента Уго Чавес був не тільки вірним другом Росії, але ще і хорошим… купцем. Кожен його візит закінчувався підписанням великих контрактів на постачання зброї і бойової техніки. Нехай часом і під кредити закуповувалися озброєння, але його ставка на переозброєння своєї армії саме російськими зразками виразно подобалася Кремлю. Чавес свою цю ідею до кінця не здійснив, не встиг, але прапор підхопив Мадуро і продовжив військові контакти з Москвою. До речі, «людина з невизначеним статусом» Гуайдо вже встиг заявити, що збирається переглянути російські контракти на поставку озброєнь. Вулицю в його честь назвуть хіба що у Вашингтоні.

Звичайно, не всі зброя і бойова техніка армії Венесуели суцільно російського виробництва, але вони найсучасніші в Сухопутних військах, Військово-повітряних силах і, природно, в ППО. Ще в 2006 році сюди були поставлені автомати Калашникова АК-103 в кількості близько 100 тисяч «стволів». Склад бронетанкових військ поповнився 92 російськими танками Т-72Б1, складових основу броньованого кулака. 123 модернізовані БМП-3М з посиленою бронезахистом, сучасною системою управління вогнем, турбованим двигуном і комплекс активного захисту «Арена-Е» представляються кращими бойовими машинами піхоти венесуельської армії. Бронетранспортери російського виробництва БТР-80А, поставлені в кількості 114 одиниць, ідеально підходять для місцевих кліматичних та географічних умов і перевершують за своїми якостями всі були раніше. У самохідної ствольної артилерії знаходиться п’ятдесят 152-мм САУ «Мста-С», а реактивна представлена 24 РСЗВ «Град» (122-мм) і 12 РСЗВ «Смерч» (300 мм).

Незважаючи на те, що в бойовому вертолітному парку є близько сорока американських «хеликоптеров» транспортного та патрульного призначення, ударна група армійської авіації складається з десяти російських Мі-35М2, 16 багатоцільових Мі-17В5 і трьома важкими транспортними Мі-26. Гордістю ВПС Венесуели вважаються 23 російських багатоцільових винищувачів Су-30МК2V, які поставлялися в цю країну в 2006-08 роках, але як і раніше перевершують американські F-16. Тепло прийняли в Каракасі та приліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, з супроводжували їх важким військово-транспортних Ан-124 і далекомагістральних Іл-62М, але це був скоріше дружній візит. Ну, або «пристрілка» до нових аеродромів базування. У будь-якому разі, незабаром літаки російських ВКЗ повернулися додому.

Російських бойових кораблів Військово-морських силах країни не зазначено, так і самі ВМС дуже нечисленні — 3 ракетні фрегати (Італія), 2 торпедні підводні човни (Німеччина) і кілька десятків патрульних і артилерійських катерів ближньої морської зони.

Система ППО Венесуели — гордість не тільки місцевих зенітників, але і російських фахівців, які допомогли організувати глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони, «пробити» яку не так просто. Зіграла свою роль і російська техніка, в першу чергу зенітні ракетні системи дальньої дії С-300ВМ, здатні ефективно боротися з аеродинамічними цілями на дистанціях до 250 кілометрів (дальність виявлення — до 300 км) і на висотах від 25 до 30 кілометрів. Поставлені два дивізіони таких ЗРС, у складі яких близько тридцяти пускових установок. Другий рубіж протиповітряної оборони — ЗРК «Бук-М2Е (12 комплексів) і модернізовані ЗРС С-125 «Печора-2М (24 системи), які контролюють повітряний простір на відстані 30-50 кілометрів. Ближні підступи до патентів об’єктів прикривають 12 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М1» і кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів «Игла-С», неодноразово продемонстрував свою ефективність у багатьох збройних конфліктах.

— Венесуельська армія отримала свою «зубастость» саме за рахунок поставок російських озброєнь, в тому числі і останніх, що помітно підвищило її боєздатність, — вважає військовий експерт Владислав Шуригін. — При цьому потрібно відзначити, що переозброєння тут ще не закінчилося і знаходиться десь на середині шляху, так що говорити про досконалість Збройних сил Венесуели ще рано. Тому у разі виникнення силового конфлікту на своїй території їм доведеться зіткнутися з низкою труднощів. Не беремо в розрахунок швидке зіткнення з США, тут програш у офіційного Каракаса буде за всіма статтями.

Однак якщо у Вашингтоні все ж зважаться на чергову авантюру з «поваленням режиму», на підготовку до цієї операції піде досить великий час. Взяти Венесуели одним ривком точно не вийде, значить будуть тривалі приготування, залучення до конфлікту третіх країн, в тому числі сусідніх. А значить буде час і у венесуельської армії та її союзників, в числі яких розглядаються Росія і Китай, які навряд чи мовчки проковтнуть таке нехтування з боку США. Однак це може наблизити початок третьої світової, передчуття якої і так зараз висить останньою краплею на кінчику багнета, готової впасти в калюжу війни, щоб викликати бурю.