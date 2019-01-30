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Стало відомо про раптове зникнення глави РФ

30.01.2019

Стало известно о внезапном исчезновении главы РФ

Президент Росії Володимир Путін незабаром може зникнути з публічного простору на десять днів через “оздоровчих процедур”.

Таке припущення висловили в Telegram-каналі “Після виборів”. У ЗМІ подібний сценарій пов’язали з новинами про аномально низькому рейтингу російського лідера.

При цьому, наголошується, що зникнення Путіна спробують приховати. Так, мова йде про заздалегідь заготовлених “консервах” для росіян, які використовуються вже не вперше.

“В інформаційному просторі задіють “консерви” — зустрічі з губернаторами, які насправді пройшли в січні”, — передає “Після виборів”.

Характер же процедур, які нібито належить пройти лідеру РФ, не вказується.

Стало известно о внезапном исчезновении главы РФ
 

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