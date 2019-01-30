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Стало відомо, скільки українці за рік витратили на хабарі

30.01.2019

Стало известно, сколько украинцы за год потратили на взятки

Минулого року українці дали хабарів на понад 207 мільйонів гривень, повідомляє агентство з посиланням на дані Генеральної прокуратури.

За даними відомства, зафіксована загальна сума хабарів занеправомерную вигоду склала 207 630 940 гривень, з якою 56 642 090 гривенбыли за прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабара посадовою особою.

Як зазначили в ГПУ,були зафіксовані випадки незаконного збагачення, підкупу посадових илиюридических осіб, а також підкуп осіб, які надають публічні послуги.Також мали місце зловживання впливом і протиправне вплив нарезультаты офіційних спортивних змагань і провокації підкупу.

Як повідомляв , Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку.

У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судебнаясистема підриває довіру до України з стороныиностранных інвесторів.

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