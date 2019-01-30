Стало відомо, скільки українці за рік витратили на хабарі

Минулого року українці дали хабарів на понад 207 мільйонів гривень, повідомляє агентство з посиланням на дані Генеральної прокуратури.

За даними відомства, зафіксована загальна сума хабарів занеправомерную вигоду склала 207 630 940 гривень, з якою 56 642 090 гривенбыли за прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабара посадовою особою.

Як зазначили в ГПУ,були зафіксовані випадки незаконного збагачення, підкупу посадових илиюридических осіб, а також підкуп осіб, які надають публічні послуги.Також мали місце зловживання впливом і протиправне вплив нарезультаты офіційних спортивних змагань і провокації підкупу.

Як повідомляв , Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку.

У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судебнаясистема підриває довіру до України з стороныиностранных інвесторів.