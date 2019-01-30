Як держоргани Білорусі працюють на сучасних рекетирів

Існуючі в Білорусі жорсткі штрафи не тільки створили грунт для розквіту незаконного бізнесу за вимагання, але і поставили контролюючі органи на службу цьому кримінальному бізнесу.

Ті, хто застав лихі 90-е пам’ятає, що найбільш поширеним кримінальним бізнесом тоді був рекет. Хлопці в “треніках” нічого не робили і нічого не продавали. Вони просто паразитували на страху підприємців, перед беспеределом братків. Адже якщо сьогодні не отстегнешь браткам певну суму, завтра можеш втратити значно більше: машину, квартиру, здоров’я або навіть життя.

Багато хто вважає, що ті часи давно канули в лету, і сьогодні, рекетира вдень з вогнем не знайдеш. Насправді це не так.

Разом з преобразившимся білоруським суспільством змінились і рекетири. Вірніше вони не просто змінилися, вони еволюціонували з накачаних братков, в тендітних жінок і інтелігентних чоловіків. І “треники” пішли в минуле. Сьогоднішні рекетири ходять в солідних костюмах і з бітами під пахвою, а з актуальною нормативкою. Тепер для надання тиску на незговірливих бізнесменів використовується вони не грубу силу, а норма закону і компетенції державних органів. При цьому особливою популярністю у сучасних «братків» користується роздрібна торгівля продовольчими товарами.

У Білорусі існують дуже жорсткі штрафи за порушення санітарних норм, пов’язаних з реалізацією товару з вичерпаним терміном придатності. Мінімальний штраф становить 30 базових величин (690 рублів), навіть якщо це була всього одна пачка печива вартістю 50 копійок. Навіть якщо термін придатності минув тільки вчора державна санітарно-репресивна тут нещадна, хоч і цілком законна – штрафу не уникнути. При цьому максимальний штраф може скласти для магазину 500 базових величин (11500 рублів).

Напевно, ні для кого вже не секрет, що в 80 продовольчих магазинах з 100 при бажанні завжди можна знайти в реалізації прострочений товар. Здебільшого це трапляється тому, що навіть в невеликому торговому об’єкті в 200 кв. м. знаходиться в реалізації кілька тисяч одиниць товару, а працюють не більше 10 осіб. Якими б сумлінним не були зазначені працівники, як би не націлював їх керівник на дотримання санітарних норм, не можна гарантувати, що у магазині в якийсь момент не буде в торговому залі простроченого товару.

Сучасні рекетири, яких сьогодні розвелося аж ніяк не менше, ніж в лихі 90-е роки, якраз і використовують описані вище нюанси здійснення в Білорусі роздрібної торгівлі. Їм достатньо зайти в будь-продовольчий магазин, знайти там прострочений товар і пробити його через касу. Після цього потрібно сфотографувати чек і товар, і тут же заявити адміністрації ультиматум: або магазин (або продавці) відстібають рекетирові певну суму в районі 300-400 рублів або в санстанцію відправляється скарга за фактом реалізації магазином простроченого товару, що з імовірністю в 99% загрожує штрафом у описаних вище розмірах. А щоб надати відповідним відкупним легальний характер рекетири пропонують внести гроші на розрахунковий рахунок якогось ТОВ «Роги і копита» нібито за навчальний семінар. Природно, людська психіка налаштована так, що з двох зол найчастіше вибирає менше. На легалізацію преступленных доходів рекетирів XXI-го століття тільки в Мінську працює ні один десяток подібних ТОВ «Роги і копита».

Ясна річ, що ніякі семінари ТОВ «Роги і копита» не проводять. Зазвичай в штаті такого ТОВ числиться кримінальна бригада з 3-4 чоловік, які просто ходять по магазинах займаються подібним вимаганням.

Деякі рекетири еволюціонували, еволюціонували більше за інших. Щоб довго не ходити по магазину і не вишукувати прострочений товар (його можна і не знайти, до того ж викликати підозру співробітників магазину, які потім не проб’ють товар на касі), найбільш розвинені рекетири надходять простіше і нахабніше. Вони купують товар, термін придатності якого не закінчився і спокійно йдуть. Потім вони повертаються з цим же товаром через тиждень і знову пробивають його через касу. Спробуй тут доведи потім санстанції, що у тебе не було в реалізації цього товару, який ти раніше отримав по накладної від постачальника.

Втім, унікальність даної ситуації не в цій дивній еволюції рекетирів та їх злочинному бізнесі. Унікальність ситуації в тому, що на цей бізнес за вимагання за державні гроші працюють практично всі територіальні органи центру гігієни і епідеміології (ЦГИЭ), особливо в Мінську. Адже, якщо магазин відмовляється платити за фіктивні семінари, від імені фізичної особи (нібито споживача) в ЦГИЭ відправляється скарга щодо реалізації в магазині простроченої продукції. А ЦГИЭ відповідно до законодавства змушений розглядати подібні скарги, а скарги скривджених споживачів, проводячи справжні перевірки за ним. За результатами більшості таких перевірок суб’єкт господарювання отримує штраф у зазначених вище розмірах. Після цього багато директора магазинов100 разів подумають, перш ніж наступного разу відмовляти рекетирам.

Про діяльність таких рекетирів чудово знають в ЦГИЭ, і в МВС, і в Прокуратурі, і в Березні, але нічого зробити не можуть. Вірніше, я спочатку так думав, а зараз вважаю, що можуть, але просто не хочуть. З якої причини, поки не знаю. Можливо, просто лінь, а можливо є якась зацікавленість.

Адже як не крути, дії сучасних рекетирів явно пахнуть вимаганням, тобто підпадають під кваліфікацію ст. 208 Кримінального кодексу Білорусі (вимога передачі майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру під загрозою оголошення відомостей, які вони бажають зберегти в таємниці). Крім того, надання злочинним доходів, видимості законності, як нібито отриманих від надання послуг по навчанню, кваліфікується кримінальним кодексом, як легалізація злочинних доходів (ст. 235 Кримінального кодексу Білорусі).

Однак самостійні спроби деяких суб’єктів роздрібної торгівлі дати кримінальним кодексом по руках здирникам, закінчилися нічим, головним чином завдяки тим самим правоохоронним органам. Наприклад, в одному випадку, коли з допомогою встановлених у торговому об’єкті відеокамер був зафіксований факт, що товар з вичерпаним терміном придатності був підкладений рекетиром, міліція відповіла, що відеозапис не може служити доказом, так як у відповідної особи не запросили згода на виробництво цього запису.

В іншому випадку, у відповідь на заяву, що рекетир вимагала сплатити гроші за фіктивний семінар під загрозою повідомлення у ЦГИЭ про виявлену в магазині прострочення, дізнавач у постанові про відмову в порушенні кримінальної справи зокрема написав, що після прибуття співробітників міліції відповідна жінка «вела себе чемно і культурно і будь-яких погроз на адресу співробітників магазину не висловлювала».

Але справа не стільки в дивних результати розгляду правоохоронними органами заяв суб’єктів рітейлу, скільки у відсутності будь-якої ініціативи з боку силового блоку, спрямованої на рішення проблеми.

Адже правоохоронцям досить проявити хоча б 10% тієї кмітливості і компетентності, яку зазвичай проявляє поліція в російських серіалах, і проблема була б вирішена. Можна провести тотальні перевірки у всіх цих ТОВ «Роги і копита» і виявити, що ніякі послуги насправді не виявляються, а всі акти носять фіктивний характер. Можна поставити на прослуховування телефони 3-4 найактивніших рекетирів, прізвища яких можуть з легкістю назвати у кожному територіальному ЦГИЭ або в будь-якій торговельній мережі. Можна провести обшуки, затримання на 3 доби і так далі і тому подібне. Зрештою, можна просто змінити законодавчу базу.

Можна зробити дуже багато. Було б бажання, а його чомусь немає. Можливо тому, що завдання така зверху не поставлена. Правоохоронцям потрібно стільки всього робити за завданням уряду і президента: з корупцією боротися, “несунів” під час жнив ловити, з невдачами в модернізації підприємств розбиратися, приписки численні вишукувати… Та ще багато всього, за що і по голові погладять і премію дадуть. А тут не факт, що похвалять, а по шиї відгребти можна запросто за те, що знайшов нову проблему. От якщо президент випише чергову пігулку від професійної імпотенції, тоді точно заворушаться. Так уже в нас заведено.