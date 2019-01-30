Росія озброїть Білорусь новими винищувачами

Партія надійде в 2019 році.



У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що в 2019 році на озброєння буде прийнята перша партія російських винищувачів Су-30СМ.

Зазначається, що “контракт передбачає поставку чотирьох перших літаків”.

За даними агентства, влітку 2017 року в білоруському військовому відомстві повідомили, що Білорусь закупить у Росії партію винищувачів Су-30СМ в цілях оновлення парку бойових літальних апаратів.

Повідомляється, що згідно з контрактом, Білорусь планує придбати 12 літаків, які оснащені радиолокаторами з фазованими антеною ґратами, двигунами з керованим вектором тяги і переднім горизонтальним оперенням. Відзначається, що винищувач здатний застосовувати сучасне і перспективне високоточне озброєння класу “повітря-повітря” і “повітря-поверхня”.

В агентстві додали, що винищувач призначений “для завоювання панування в повітрі”, блокування аеродромів противника на великій глибині, знищення повітряних, наземних і морських цілей, у тому числі в нічний час доби і складних метеорологічних умовах.