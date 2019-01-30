Оголошена епідемія: у Румунії від грипу померли 54 людини

Міністр констатувала епідемію.



Епідемія грипу офіційно оголошена в Румунії. Про це на брифінгу в Бухаресті заявила міністр охорони здоров’я Соріна Пинтя.

“Згідно зі спостереженнями фахівців, третій тиждень поспіль у нас спостерігається зростання кількості інфікованих вірусом грипу. Можемо констатувати, що в Румунії – епідемія грипу”, – повідомила міністр.

Міністр порекомендувала громадянам “не панікувати, а вчасно звертатися до сімейних лікарів при перших же симптомах захворювання”.

Напередодні Соріна Пинтя розпорядилася додатково виділити медичним закладам 25 тисяч доз вакцини проти грипу. Згідно з останніми статистичними даними, від грипу в Румунії померли 54 людини.