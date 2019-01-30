Токіо повернувся до проекту «Велика Японія до Уралу»

Токіо виношує плани повернення «своїх» земель силою зброї. При цьому план «Велика Японія до Уралу» не скасовувався. Таку думку висловив доктор військових наук, генерал-полковник Анатолій Зайцев у своїй статті для «Військово-промислового кур’єра».

За версією генерал-полковника, можливий сценарій виглядає так:

— Японія, користуючись багаторазовим перевагою в особовому складі і озброєнні, завдає раптовий удар по Сахаліну і Південних Курилах;

— США будуть осторонь, переконуючи Росію не застосовувати ядерну зброю, а Китай швидше за все займе нейтральну позицію;

— претензії Країни висхідного сонця на Курили з посиланням на Трактат про торгівлю в кордони 1855 року незмінні; розуміючи, що до цих островів є інтерес у США, Токіо піде їм на поступки, і вже на наступний день там будуть стояти американські військові бази.

У доказ, що сценарій зовсім не фантастичний, аналітик навів наступні факти.

Японських дітей вчать не історичним фактам, а міфам. У Другій світової чи Великої східно-азійської війні Японія не програла, а з волі імператора припинила її і залишилася непереможеною. У святилищах Ясукуми розміщені 14 меморіальних табличок військових злочинців — це гордість нації, яка звільнила країни Азії від колонізаторів європейських країн. Японія не йде від думки зібрати всі вісім кутів світу під одним дахом, вважаючи це божественним призначенням. Наявності пієтет до довоєнного, агресивного, милитаристскому вихованню громадян, а звідси — прагнення до нарощування військової потужності, констатує Зайцев.

Якщо проаналізувати військові витрати 25 розвинених країн за останнє десятиліття в перерахунку на людину і квадратний кілометр, Японія виявиться на п’ятому місці. Причому, якщо на початку 2000-х військовий бюджет країни додавав в середньому на 0,8% у рік, то в 2014-му він збільшився втричі і продовжує нарощуватися.

За оцінкою Зайцева, економічний потенціал Японії зараз дорівнює 61% від США, показник виробництва на душу населення ще вище, а всі підприємства, — як приватні, так і державні, — мають мобілізаційні завдання. Це означає, що при населенні 126,5 мільйона чоловік поставити під рушницю кожного десятого цілком реально, пише генерал-полковник. Плюс в Японії постійно впроваджується думка, що ядерна війна страшна, але не так небезпечна і для держави в цілому не смертельна.

За конституцією Японія повинна мати тільки Сили самооборони. Але якщо подивитися їх структуру, що включає сухопутні війська, ВПС, ВМС і спецслужби, ми побачимо добре оснащену армію, вважає аналітик.

Найближчим часом Японія збирається закупити в США винищувачі п’ятого покоління F-35 (загальним числом до 42 одиниць), здатні нести ядерну зброю, і в планах ще 1626 винищувачів, оснащення есмінців ЗРК SM-3 з дальністю ураження до тисячі кілометрів, модернізацію та переоснащення зенітно-ракетних комплексів Patriot (PAC-3), ПРО створення з двох ешелонів, закупівлю конвертоплана V-27 для висадки десанту на віддалені острови, перераховує Зайцев.

На Далекосхідному театрі бойових дій, вважає генерал-полковник, ми можемо протиставити японцям небагато. У Росії там 25 підводних човнів, 10 бойових кораблів океанської морської зони та 32 прибережної. У Японії — 66 кораблів, у тому числі п’ять есмінців-вертольотоносців з суцільною польотної палубою і ангаром для літаків типу F-35B, 18 підводних човнів, з них третина — нові. В наявності також 7 ракетних, 8 десантних, 25 мінно-тралових катерів, 5 морських танкерів, 2 корабля управління, 2 пошуково-рятувальних судна, 1 мінний загороджувач, 3 ВДК та 2 малих десантних, 180 літаків і 140 вертольотів.

Дійсно Японія бачить себе державою XXI століття, які висновки з цього слід зробити Росії?

— Я багато в чому згоден з висновками генерал-полковника Зайцева, — каже депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс. — В Японії завжди були сильні реваншистські настрої. Враховуючи менталітет японців, поразка у Другій світовій для них дуже болюча тема. І дійсно, їх Сили самооборони на сьогодні являють собою потужну армію, яка перевершує російську угруповання на Далекому Сході.

З часів СРСР передбачалося, що вірогідних супротивників на цьому напрямі у нас немає. Ми виходили з того, що в будь-якому випадку Японія буде зберігати нейтралітет, а головна наша загроза — на Заході. Тому групування, яка була на Далекому Сході на момент розпаду СРСР, всі наступні роки деградувала. На сьогодні, я вважаю, вона являє собою дуту величину, і реально протистояти японським Силам самооборони навряд чи зможе.

Так, у нас є «останній довід королів» — ядерну зброю. Очевидно, керівництво Росії розраховує, що врешті-решт саме цей фактор виявиться вирішальним. Але я нагадаю, що 100 з гаком років тому в Російській імперії теж всі були переконані, що «жалюгідну» Японію ми запросто закидаємо шапками. Однак російсько-японська війна 1904-1905 років наочно показала, що це не так.

Потрібно враховувати, що Японія сьогодні в області економіки істотно перевершує Росію, а японське суспільство пройнятий ідеями реваншизму. Це означає, що в російсько-японських відносинах можливі різні варіанти.

«СП»: — Що Кремлю робити в такій обстановці?

— Треба виходити з реальних воєнних загроз. Сьогодні на Заході, за винятком Естонії та України, ніхто нам територіальних претензій не пред’являє. Так, дії Києва представляють зараз найбільшу загрозу для Росії. Але друга за значимістю загроза, я вважаю, виходить якраз від Японії.

Японську загрозу ніяк не можна залишати без уваги під приводом, що Далекий Схід далеко. Нагадаю, навіть у найстрашніші роки Великої Вітчизняної війни — 1941-го і 1942-му — ми все-таки тримали там потужну угруповання. Частина цього угруповання ми відправили на порятунок Москви восени 1941 року, і це відіграло найважливішу роль у контрнаступі під столицею. Але всю війну, незважаючи на те, що далекосхідні частини були вкрай необхідні на фронті, ми їх не чіпали. Тому що, незважаючи на угоду з Японією про нейтралітет, ми відчували загрозу з боку Квантунської армії.

Тому нам доведеться посилювати угруповання на Далекому Сході, поставлятися туди новітню бойову техніку, і відновлювати систему оборони, яка була створена за часів СРСР. Зауважу, що в ті часи Токіо в голову б не прийшло намагатися вирішити територіальну проблему військовим шляхом.

«СП»: — Навіщо при такому розкладі ми розмовляємо з Токіо про можливу передачу Курив?

— Керівництво Росії, я вважаю, саме спровокувало пожвавлення реваншистських настроїв шляхом необдуманих дій у питанні Курив і підписання мирного договору з Токіо. Ми абсолютно спокійно жили без цього договору 70 років, і ніхто від нас його не вимагав. Але Володимир Путін прийняв рішення реанімувати питання — і тим самим зробив, на мій погляд, дуже серйозну помилку.

— Довоєнна Японія хотіла створити Східно-Азійське співтовариство під своєю егідою, і тодішнє мілітарне керівництво країни дійсно йшло на агресію на материку, — зазначає керівник Центру японських досліджень Інституту Далекого Сходу РАН Валерій Кистанов. — Це робилося під гаслом визволення братів-азіатів від колоніального ярма білих людей. Але це гасло не завадив японцям звірствувати на території Китаю і Філіппін так само, як лютували гітлерівці на території Радянського Союзу.

У тогочасній Японії були величезні плани: Токіо розраховував підім’яти під себе і Індонезії і Австралії — Австралія тоді жила в страху перед висадкою японського десанту. Мали японці і плани захоплення радянського Далекого Сходу. Все це якраз і було «об’єднанням восьми кутом світу під одним дахом».

Але треба розуміти: все це звалилося — у 1945 Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію. Так, нинішній прем’єр Сіндзо Абе хоче покінчити з тими обтяженнями, які були накладені на країну після закінчення Другої світової. Плюс в якійсь мірі зробити Японію більш самостійною — в тому числі у відносинах з США, головним своїм союзником. Але військовий договір між Токіо і Вашингтоном нікуди не поділась і не подінеться в недалекому майбутньому він буде тільки зміцнюватися.

Абе хоче відчувати себе вільніше в рамках цього договору, але це йому погано вдається. Прем’єр також хоче повернути Японії на міжнародну арену — у нього є гасло Japan is back, з яким він повторно прийшов до влади в 2012 році. Абе вважає, що при колишніх адміністрації Токіо сильно втратив у зовнішньополітичному вплив з-за обтяжень, накладених окупантами — тобто, тієї ж Америкою.

У Абе були далекосяжні плани: переглянути ст. 9 конституції, яка забороняє Японії мати Збройні сили, а також застосовувати загрозу використання військової сили при вирішенні міжнародних конфліктів. Абе хотів переглянути статтю в корені, але зрештою зрозумів, що це занадто складно.

В Японії зараз немає мілітаристських настроїв, які були до війни. Більшість японців звикли жити в мирі і спокої, під американською парасолькою, в тому числі військовим. Тим не менш, Абе повністю своїх планів не залишив, і тепер хоче внести в 9-ю статтю один тільки параграф: про те, що нинішні Сили самооборони є легітимними. Тому що багато Японії вважають: оскільки конституція фактично забороняє мати армію, то і нинішні Сили самооборони не легітимні.

Цей пункт — головна мета, яку Абе спробує досягти залишилася за період прем’єрства, до 2021 року. Але я не впевнений, що навіть це у нього вийде. Для внесення поправки потрібно рішення обох палат японського парламенту про скликання референдуму. Так, у правлячої партії Абе більшість в обох палатах, але немає гарантій, що на референдумі японці проголосують за поправку. Опитування громадської думки показують, що голоси розділяться 50 на 50.

Тому говорити про якийсь мілітаристському угарі в Японії, або про мілітаристської спрямованості менталітету сучасних японців я б не став. Швидше, навпаки, вони хочуть бути як можна менш залученими в закордонні конфлікти, і не брати участь у війнах.

Є, звичайно, певні політичні кола, які оспівують мілітарне минуле Японії. Вони кажуть, що була війна за батьківщину і імператора. І храм Ясукуми — символ цих кіл. Хочу тільки уточнити, що в храмі ніхто не похований там шанують душі японських солдатів і офіцерів, які загинули на всіх фронтах Японії за всю її історію. Таких налічується 2,5 мільйона чоловік. При цьому майже всі вони загинули за межами країни — вони вмирали, коли вели війну з Китаєм в кінці XIX століття, коли воювали з Росією.

Так, серед цих прізвищ — 14 військових злочинців, їх душам також поклоняються. Цей храм є, повторюся, символом японського мілітаризму — саме так він сприймається в країнах, що постраждали від японської агресії. І коли цей храм відвідують японські керівники — а вони це роблять регулярно — це викликає обурення, насамперед у Китаї.

Сіндзо Абе вважається в цих країнах «яструбом». Зауважу, Абе мав сміливість відвідати храм Ясукуми в 2013 році, але китайці швидко дали йому зрозуміти, що для японо-китайських відносин це серйозна річ, і більше в храм Абе не ходить. Посилає тільки туди синтоїстське підношення — деревце масакаки.

Я був в цьому храмі — дуже красивому, по-японськи. При ньому є музей, і там у мене виникли деякі питання. В музеї, наприклад, виставлений японський винищувач Mitsubishi A6M Zero — його широко застосовували у Другій світовій. Поруч на постаменті стоїть пам’ятник камікадзе: льотчик в формі. Я погано собі уявляю, щоб в Німеччині був виставлений Messerschmitt Bf.109, а поруч — льотчик Luftwaffe в нацистській формі. В Європі такий пам’ятник викликав би масу протестів, а в Японії — будь ласка.

Все це, так, є в Японії. Але якогось широкого мілітарного захоплення дум і менталітету, ідей про те, що можна відродити державу — в Японії абсолютно точно немає.