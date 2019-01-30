У Латвії антикорупційне бюро затримала мера Риги

У Латвії затримали мера Риги Нілу Ушакова.

У Латвії після обшуків затриманий мер Риги Ніл Ушаков, відомий тим, що захищав російськомовне населення.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив екс-депутат ризької думи Руслан Панкратов. KNAB затримав мера міста Риги і зараз везе його в слідчий ізолятор.

Обшуки одночасно виробляються в робочому кабінеті в Ризькій Думі і за місцем проживання в особняку в Межапарке. Вилучаються комп’ютери, телефони, флешки, всі носії інформації і рабочии документи”, – написав Панкратов.

Латвійське Бюро по боротьбі з корупцією (KNAB) проводить обшуки в офісі та резиденції мера Риги Нілу Ушакова.

Правоохоронці винесли з кабінету Ушакова кілька портфелів і поліетиленових пакетів з папки для документів.