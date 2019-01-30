Польські роботодавці заявили про підняття зарплат

Це пов’язано з відтоком українських заробітчан.



З початку року 37% польських компаній заявили про рішення підняти зарплату працівникам на 5-10%. Так, в останньому кварталі 2018 року більше готові були платити лише 22,3% компаній. Зараз їх кількість зросла. Це пов’язано з відтоком українських заробітчан.

На кінець минулого року дефіцит працівників відчували 41,6% компаній. Зараз – 51,6%. У той же час польські роботодавці ризикують, що доходи працівників незабаром почнуть перевищувати продуктивність їх праці.

Така ж ситуація в держустановах. З січня в Польщі на 5% підняли зарплату вчителям, на 7% – науковим співробітникам. Експерти відзначають, що стрімке зростання бюджетних витрат загрожує економіці країни.