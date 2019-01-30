Житель Канади виявився серійним вбивцею геїв

Садівник виявився серійним вбивцею.



У Канаді ландшафтний дизайнер Брюс Макартур зізнався у вбивстві восьми чоловік, які він скоїв у передмісті Торонто, де проживають люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Про це у вівторок, 29 січня.

Вбивства садівник здійснював у період з 2010 по 2017 рік.

Першою жертвою 67-річного Макартура став його колишній знайомий, потім були вбиті два іммігранта з Афганістану, двоє біженців зі Шрі-Ланки, виходець з Ірану, уродженець Туреччини, а також канадський бездомний.

Заарештований Макартур був на початку 2018 року, коли в його квартирі виявили прив’язаного до ліжка юнака.

Зазначається, що робота ландшафтного дизайнера дозволила вбивці приховати останки жертв в саду клієнтів.

За даними слідства, всі загиблі проживали в міському районі Гей-Віллідж (Gay Village) – місцевій громаді представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Слухання по винесенню вироку почнуться на наступному тижні і будуть переводитися на фарсі і тамільська мова, щоб їх могли розуміти родичі жертв. За кожне вбивство підсудному загрожує пожиттєве ув’язнення без права дострокового звільнення раніше 25 років.

Мер Торонто Джон Торі порівняв вбивцю з “чудовиськом, яке полювало в нашому місті”, і висловив надію, що той ніколи не вийде на свободу.