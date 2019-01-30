Названо “найзбитковіших” та “найприбутковіших” торговельних партнерів України

Найбільш “збиткові” для України торговельні партнери – Китай, Росія, Німеччина, Білорусь та США. Найбільш вигідна ж торгівля у нашої країни з Індією, Єгиптом, Нідерландами, Туреччиною та Іраком.

Нардеп від Радикальної партії відзначив – зовнішня торгівля України, по суті, збиткова – у 2017 році наш торговий дефіцит становив -$9 млрд, а в 2018 вже -$12 млрд. «Тобто продаємо світу значно менше товарів і послуг, ніж імпортуємо звідти. А через 5 років, за прогнозом МВФ, буде вже -$16 млрд. Наслідки: більша імпортозалежність, слабша гривня, вища інфляція, більша залежність від іноземних кредитів, слабкіша промисловість… “замкнене коло” бідності”, – пояснивши Ст. Галасюк.

За його словами, Україні вкрай важливо не збільшувати товарообіг, який складається з експорту і імпорту, а саме експорт. Інакше ж міжнародна торгівля «потягне українську економіку на дно». Треба приймати Промисловий пакет реформ і розвивати власну промисловість через імпортозаміщення, розвиток внутрішнього ринку та підтримку експорту. Саме тому такі ініціативи як індустріальні парки, експортно-кредитне агентство і “Купуй українське” мають стратегічне значення, підкреслив Голова Комітету.