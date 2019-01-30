В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку

Основні ознаки:
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Фальшива банкнота має серійний номер P25001122816 і номер кліше F001E2.
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Всі зображення в підробці, крім серійного номера чорного кольору на звороті, виконані офсетним друком.
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Рельєфні елементи зображень імітовані тисненням паперу.
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Серійний номер чорного кольору виконаний поліграфічним способом, подібним до оригіналу, — зображеннями. У цій банкноті обидва серійного номера (чорного та фіолетового кольорів) виконані високим способом друку.
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Банкнота склеєна з двох аркушів паперу, не світяться в ультрафіолетових променях.
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Водяні знаки — локальний, світлий елемент (цифрове позначення номіналу “500”) та штрих-кодовий — імітовані друком всередині склеєних аркушів паперу.
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Невидимі захисні волокна в папері імітовані волокнами, в УФП флуоресціюють червоним, синім та жовто-зеленим кольорами, подібними до оригіналу.
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Захисну стрічку імітували полімерної смугою всередині склеєних аркушів паперу, тексти “500 EU” та 500/500 імітовані і читаються.
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Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу “500”) при розгляді банкноти проти світла поєднуються.
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Локальна кинеграма імітована — спостерігаються зміна кольору зображень (райдужний ефект) при розгляді банкноти під різними кутами, зміна цифрового позначення номіналу “500” на зображення фрагмента будівлі. Тексти “500 EURO 500 EYPΩ” у вигляді кілець по всій площі кинеграмы, деметалізовані (прозорі) зображення (на відміну від оригіналу мають нерівні краї).
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Оптично-змінне зображення “500” у правому нижньому кутку на зворотному боці банкноти імітовані оптично-змінною фарбою. Ефект зміни кольору з фіолетового на оливково-зелений присутній, але кольори відрізняються за відтінку від оригіналу.
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Ультрафіолетовий захист імітовані — на лицьовій стороні флуоресценція зображень подібна до оригіналу, зі зворотного боку відповідні зображення флуоресціюють рожевим кольором (в оригіналі — жовто-зеленим).
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Інфрачервоний захист імітована подібно до оригіналу.
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Магнітний захист (серійний номер чорного кольору, захисна стрічка в товщі паперу) імітовані подібно до оригіналу.