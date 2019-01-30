В Україні виявили фальшиві євро: як відрізнити підробку

Основні ознаки:

Серійний номер чорного кольору виконаний поліграфічним способом, подібним до оригіналу, — зображеннями. У цій банкноті обидва серійного номера (чорного та фіолетового кольорів) виконані високим способом друку.

Всі зображення в підробці, крім серійного номера чорного кольору на звороті, виконані офсетним друком.

Банкнота склеєна з двох аркушів паперу, не світяться в ультрафіолетових променях.

Водяні знаки — локальний, світлий елемент (цифрове позначення номіналу “500”) та штрих-кодовий — імітовані друком всередині склеєних аркушів паперу.

Невидимі захисні волокна в папері імітовані волокнами, в УФП флуоресціюють червоним, синім та жовто-зеленим кольорами, подібними до оригіналу.

Захисну стрічку імітували полімерної смугою всередині склеєних аркушів паперу, тексти “500 EU” та 500/500 імітовані і читаються.

Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу “500”) при розгляді банкноти проти світла поєднуються.