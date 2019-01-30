У Латвії затримали мера Риги

Його кабінет і житло обшукали.



Правоохоронці затримали мера Риги Нілу Ушакова. Про це повідомив колишній депутат ризької думи Руслан Панкратов в Facebook.

“KNAB затримав мера міста Риги і зараз везе його в слідчий ізолятор”, – написав Панкратов.

У робочому кабінеті і за місцем проживання мера Риги пройшли обшуки.

Кілька працівників антикорупційного бюро прийшли близько 12:00 за місцевим часом в Ризьку думу. Цю інформацію з посиланням на власні джерела підтверджує агентство BNS. Обшуки пройшли в кабінеті Ушакова і у нього вдома. За даними кореспондентів латвійської телерадіокомпанії LSM, з кабінету Ушакова вийшли шість співробітників KNAB. З собою працівники відомства забрали кілька портфелів і поліетиленовий мішок.

Відзначається, що приміщення співробітники правоохоронних органів залишили у супроводі директора юридичного управління Думи Яніса Лиепиньша.

Агентство писало, що в Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією пізніше підтвердило, що в рамках кримінального процесу співробітники відомства провели невідкладні процесуальні дії.