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Новий логотип Nike розкритикували за антимусульманство

30.01.2019

Новый логотип Nike раскритиковали за антимусульманствоКритиці піддалися нові кросівки Air Max.

Спортивний бренд Nike піддався критиці за дизайн логотипу кросівок Air Max. Деякі розглянули в ньому образу ісламської віри.

Згідно петиції, опублікованій на сайті Change.org логотип Air Max на підошві нагадує слово Аллах, написаний арабською мовою.

«Nike випустили кросівки Nike Air Max 270 з логотипом на підошві, що нагадує написане арабською слово Аллах, яке напевно будуть топтати, бити ногами і бруднити глиною чи навіть брудом», – пише автор петиції Сайка Норін.

Також у ній зазначається, що написання імені Бога на взуття «обурливо і жахливо», «нешанобливо і вкрай образливо для мусульман і для ісламу».

Також автор закликає Nike «негайно відкликати блюзнірську і образливу взуття і всі товари з логотипом, що нагадує слово Аллах, з світових продажів».

У відповідь на звинувачення в Nike заявили, що логотип є нічим іншим, як стилізованим поданням бренду Air Max.

«Nike поважає всі релігії, і ми серйозно ставимося до подібних тем, – заявив представник компанії. – Логотип Air Max був розроблений, щоб представляти собою стилізоване представлення торгової марки Nike Air Max. Він призначений тільки для відображення бренду Air Max. Будь-яке інше сприйняття значення буде випадковим».

У 1997 році Nike піддався різкій критиці за використання логотипу, також нібито нагадував слово Аллах по-арабськи. Тоді компанія вибачилася і припинила продавати взуття з таким дизайном.

Новый логотип Nike раскритиковали за антимусульманство

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