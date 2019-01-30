Новий логотип Nike розкритикували за антимусульманство

Критиці піддалися нові кросівки Air Max.



Спортивний бренд Nike піддався критиці за дизайн логотипу кросівок Air Max. Деякі розглянули в ньому образу ісламської віри.

Згідно петиції, опублікованій на сайті Change.org логотип Air Max на підошві нагадує слово Аллах, написаний арабською мовою.

«Nike випустили кросівки Nike Air Max 270 з логотипом на підошві, що нагадує написане арабською слово Аллах, яке напевно будуть топтати, бити ногами і бруднити глиною чи навіть брудом», – пише автор петиції Сайка Норін.

Також у ній зазначається, що написання імені Бога на взуття «обурливо і жахливо», «нешанобливо і вкрай образливо для мусульман і для ісламу».

Також автор закликає Nike «негайно відкликати блюзнірську і образливу взуття і всі товари з логотипом, що нагадує слово Аллах, з світових продажів».

У відповідь на звинувачення в Nike заявили, що логотип є нічим іншим, як стилізованим поданням бренду Air Max.

«Nike поважає всі релігії, і ми серйозно ставимося до подібних тем, – заявив представник компанії. – Логотип Air Max був розроблений, щоб представляти собою стилізоване представлення торгової марки Nike Air Max. Він призначений тільки для відображення бренду Air Max. Будь-яке інше сприйняття значення буде випадковим».

У 1997 році Nike піддався різкій критиці за використання логотипу, також нібито нагадував слово Аллах по-арабськи. Тоді компанія вибачилася і припинила продавати взуття з таким дизайном.