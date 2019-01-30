Настя Рибка розкрила правду про компромат на Трампа

Модель Анастасія Вашукевич (Настя Рибка) заявила, що історія про зброю, що була у неї компромат на президента США Дональда Трампа і Росії була створена для залучення уваги журналістів з метою звільнитися з таїландській в’язниці.

Вашукевич, яка в минулому році провела кілька місяців у тайській в’язниці за організацію семінарів по сексуальному навчання, привернула увагу громадськості, заявивши, що у неї є докази того, що Росія працювала з кампанією Трампа.

Вона попросила уряд США забезпечити їй свободу від тайського укладання і надати їй політичний притулок в обмін на записи, в яких, за її словами, російський олігарх Олег Дерипаска говорить про втручання в президентські вибори в США. За повідомленнями, вона надавала ескорт-послуги, а Дерипаска був одним з її клієнтів.

Після депортації з Таїланду до початку місяця вона була затримана в Росії за звинуваченням у проституції. Тепер дівчина стверджує, що її історія була просто спробою привернути увагу засобів масової інформації і врятувати її життя, поки вона перебувала в ув’язненні в Таїланді.

«Я думаю, це врятувало мені життя. Як я можу шкодувати про це? Якщо б журналісти не прийшли в той час, і ця історія не потрапила б до газети, можливо, я б уже була мертва», — пояснила дівчина CNN.

Вашукевич також додала, що російські спецслужби сказали їй більше не говорити про Дерипасці.