Стало відомо, скільки “Нафтогазу” обійдеться установка лічильників газу для українців

Забезпечення індивідуальними лічильниками газу українських споживачів може коштувати НАК “Нафтогазу” приблизно в 2,5 мільярда гривень.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання Кабміну в середу, 30 січня, трансляцію вів телеканал NEWSONE.

“Це (установка лічильників – Ред.) фінансуватиметься за кошти НАК “Нафтогазу України”, кошти будуть враховані в їх фінансових показниках. Сума, яка обговорюється, приблизно дорівнює 2,5 млрд грн”, – сказав Насалик.

Він зазначив, що точну суму поки назвати складно, так як мова йде приблизно про 3,3 мільйони споживачів.

Нагадаємо, лічильники газу будуть встановлені споживачам в Україні за кошти НАК “Нафтогаз”. Завдяки цьому населенню не потрібно буде платити за них власні гроші.