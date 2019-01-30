Повінь – зміна системи

Menu
Close

Стало відомо, скільки “Нафтогазу” обійдеться установка лічильників газу для українців

30.01.2019

Стало известно, во сколько "Нафтогазу" обойдется установка счетчиков газа для украинцев

Забезпечення індивідуальними лічильниками газу українських споживачів може коштувати НАК “Нафтогазу” приблизно в 2,5 мільярда гривень.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання Кабміну в середу, 30 січня, трансляцію вів телеканал NEWSONE.

“Це (установка лічильників – Ред.) фінансуватиметься за кошти НАК “Нафтогазу України”, кошти будуть враховані в їх фінансових показниках. Сума, яка обговорюється, приблизно дорівнює 2,5 млрд грн”, – сказав Насалик.

Він зазначив, що точну суму поки назвати складно, так як мова йде приблизно про 3,3 мільйони споживачів.

Нагадаємо, лічильники газу будуть встановлені споживачам в Україні за кошти НАК “Нафтогаз”. Завдяки цьому населенню не потрібно буде платити за них власні гроші.

Читайте також:   Чорновол хочуть притягнути до відповідальності в суді
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *