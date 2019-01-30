В Індії за “чаклунство” вбили жінку та чотирьох її дітей

Вбивство скоїли мисливці на відьом



Мисливці на відьом вбили в Індії мати і її чотирьох дітей, включаючи 10-місячної дитини.

За словами слідчого, жителі села увірвалися в будинок жінки в штаті Одиша на сході Індії і забили її дітей сільськогосподарськими знаряддями, після чого викинули їх тіла в колодязь.

Шість чоловік були арештовані і звинувачені у вбивстві та інших злочинах відповідно до закону Одиши про запобігання полювання на відьом.

За словами поліції, чоловіка підозрювали, що мати була відьмою і несла відповідальність за вбивство молодої дівчини.

“Вони зізналися, що скоїли вбивства з-за чаклунства”, – сказав слідчий.

Він додав, що скарга чоловіка жінки, який був відсутній в день вбивства його сім’ї, спонукала їх напасти на жінку з дітьми.

“У найближчі дні можуть бути арештовані ще два або три людини”, – сказав слідчий.