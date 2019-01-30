На Корсиці невідомий відкрив вогонь по перехожих

У результаті стрілянини поранено п’ять осіб.

У місті Бастія на французькому острові Корсика невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих, в результаті чого були поранені 5 чоловік.

Чоловік влаштував стрілянину на одній з вулиць Бастії, після чого забарикадувався в будинку, де живе.

Нагадаємо, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої 5 осіб загинули, ще 12 були поранені.

29 січня у Франції затримали п’ятьох осіб у справі про стрілянину на різдвяному ярмарку.

Пізніше терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі.