Побічний ефект

Тривожні новини приходять з Росії, — повідомляють “Вашингтон Пост”, “Уолл-стріт джорнел”, ВВС та інші рупори вільних і демократичних ЗМІ.

Росіяни, натхненні прикладом венесуельського юнаки Хуана Гуаидо і надану йому підтримку, стали масово проголошувати себе тимчасовими керівниками різних держав, виходячи з простого принципу: “А чим я гірше?”

За останніми даними, вже триста п’ятнадцять чоловік оголосили себе виконуючими обов’язки президента Франції, сто чотирнадцять — прем’єр-міністра Японії, двісті шістдесят — президента США, дев’яносто п’ять — канцлера Німеччини, п’ять чоловік — спадковими принцами Кувейту і одна пенсіонерка з Саратова — королевою Великобританії.

МЗС перейшов на цілодобовий режим роботи, реєструючи кандидатів і відсилаючи їх паспортні дані поки ще законним владі перерахованих країн з вимогою провести позачергові вибори протягом 24 годин.

Західні аналітики з зростаючою тривогою відзначили, що хоча RT і подає політичні програми і заяви виконуючих обов’язки лідерів в іронічній і жартівливій формі, електорат цих країн дивиться такі репортажі з усе більш зростаючим увагою та інтересом.

Так, виступ виконуючого обов’язки президента Франції Євгена Кудрявцева, токаря п’ятого розряду з Челябінська, в якому він твердо пообіцяв покінчити з диктаторським режимом Макрона, повернувши Франції демократію, права людини і безкоштовну випивку, переглянуло більше десяти мільйонів французів.

Вже на наступний день на вулицях Парижа були помічені плакати: “Ежен ле Кучері — наш президент!”

Ще далі пішов виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Японії потомствений оленяр Бэргэн Быттахов, який на могилі свого діда-знахаря заприсягнувся, що зробить все, щоб Японія увійшла до складу Республіки Саха автономним улусом, так як в ній немає ні землетрусів, ні цунамі, ні американських баз, а за розміром території Якутії перевершує Аргентину. Чим викликав у японському суспільстві жваві дискусії, а в торгових мережах Токіо — неабиякий ажіотажний попит на хутряні унти і парки, розшиті бісером. Компанії “Тойота” та “Нісан” негайно оголосили, що потужність своїх автомобілів вони тепер будуть вказувати на оленячих силах.