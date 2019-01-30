Трамп назвав розвідку США наївною

Іран залишається джерелом потенційної небезпеки і конфлікту.

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп засудив керівників своїх розвідувальних агентств з-за того, що вони, на його думку, недооцінюють небезпеку з боку Ірану і суперечать оцінками самого президента.

Про це він висловився в серії повідомлень, які розмістив на офіційній сторінці в Twitter в середу.

“Люди в розвідці здаються надзвичайно пасивними і наївними, коли мова йде про небезпеку з боку Ірану. Вони помиляються! Коли я став президентом, Іран створював проблеми по всьому Близькому Сходу і за його межами. Після виходу з жахливого іранського ядерного угоди вони стали кардинально іншими” , – зазначив Трамп.

Президент підкреслив, що Іран залишається джерелом потенційної небезпеки і конфлікту.

“Вони відчувають ракети (минулого тижня), навіть більше, наближаються дуже близько до небезпечного краю. Їх економіка зараз в руйнуванні, що є єдиною причиною, що стримує їх. Будьте обережні з Іраном. Можливо, розвідці треба повернутися в школу!” – зазначив глава Білого дому.