Тимошенко отримала подарунок з натяком від нардепа Гончаренко: “Нехай не мучить ні себе, ні країну”

Лідер партії “Батьківщина” отримала подарунок від народного депутата, який натякнув на те, що їй варто відмовити від участі в боротьбі за президентське крісло.

Депутат Ради від партії Порошенка Олексій Гончаренко відправив Юлії Володимирівні в подарунок джинси в надії на те, що вона не буде претендувати на місце президента. Про презент для Леді Ю нардеп розповів на своїй сторінці в Facebook.

Гончаренко сподобалося висловлювання лідера гурту “ОЕ” Святослава Вакарчука, який заявив, що в джинсах він зробить набагато більше, ніж в краватці. Відправляючи подарунок Тимошенко, депутат висловив надію на те, що вона вибере джинси і перестане мучити себе і країну своїми президентськими амбіціями.