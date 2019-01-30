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Тимошенко отримала подарунок з натяком від нардепа Гончаренко: “Нехай не мучить ні себе, ні країну”

30.01.2019

Тимошенко получила подарок с намеком от нардепа Гончаренко: "Пусть не мучит ни себя, ни страну"

Лідер партії “Батьківщина” отримала подарунок від народного депутата, який натякнув на те, що їй варто відмовити від участі в боротьбі за президентське крісло.

Депутат Ради від партії Порошенка Олексій Гончаренко відправив Юлії Володимирівні в подарунок джинси в надії на те, що вона не буде претендувати на місце президента. Про презент для Леді Ю нардеп розповів на своїй сторінці в Facebook.

Гончаренко сподобалося висловлювання лідера гурту “ОЕ” Святослава Вакарчука, який заявив, що в джинсах він зробить набагато більше, ніж в краватці. Відправляючи подарунок Тимошенко, депутат висловив надію на те, що вона вибере джинси і перестане мучити себе і країну своїми президентськими амбіціями.

Тимошенко получила подарок с намеком от нардепа Гончаренко: "Пусть не мучит ни себя, ни страну"

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