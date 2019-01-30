Українська компанія вперше за 15 років експортувала газ в Європу

У середу, 30 січня компанія «ТАС Енергія Країни» вперше за останні 15 років здійснила експорт природного газу в Європу в напрямку Словаччини.

Повідомляється, що покупцем природного газу стала компанія «UK METALEX LIMITED». Також відзначено, що дана операція була тестовій.

«Ми спільно з нашими європейськими партнерами перевіряємо митні режими та роботу операторів суміжних країн. Додатково плануємо здійснити ще кілька тестів, в тому числі експорт з митного складу», — повідомив Максим Дмитрук, коментуючи причини рішення зайнятися експортом газу.

За його словами, ця операція є лише першим кроком для інтеграції в європейське енергетичне співтовариство.

ТОВ «ТАС Енергія країни» займається постачанням природного газу та електроенергії на український ринок, входить у групу компаній «TAS Group», яка була заснована в 1998 році. Компанія базується в місті Київ, кінцевим власником є політик і підприємець Сергій Тігіпко.