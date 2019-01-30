Декларація Тимошенко: орендований будинок в Козині, немає автомобіля, 307 тис. грн доходу за рік, 904 тис. грн заощаджень

Лідер партії “Батьківщина”, кандидат в президенти України Юлія Тимошенко отримала в 2017 році 225 тис. 490 грн заробітної плати як народний депутат, а також 252 тис. 825 грн в якості засобів для виконання повноважень парламентарія.

Згідно з даними електронної декларації кандидата в президенти Ю. Тимошенко за 2017 рік, поданої відповідно до вимог законодавства, вона отримала також 81 тис. 711 грн відсотків в Ощадбанку.

В Ощадбанку у Ю. Тимошенко розміщено 614 тис. 145 грн. Крім того, готівкою вона зберігає 290 тис. грн.

З 1 січня 2017 року Ю. Тимошенко орендує будинок площею 588 кв. м в Козині (Обухівський район Київської області) у його власника Тетяни Шарапової. Крім того, вона задекларувала право користування двома земельними ділянками під і біля орендованого будинку, також належать Т. Шарапової, і ще двома ділянками, що межує з будинком в Козині, власником яких є Антоніна Ульяхіна.

Транспортних засобів лідер “Батьківщини” не задекларувала.

Ю. Тимошенко задекларувала як свою власність вісім ювелірних виробів торгових марок Mikimoto, Chanel, Van Dinh, Cartier, Chopard і ще трьох.

Чоловік кандидата в президенти Олександр Тимошенко зареєстрований і проживає в орендованому Ю. Тимошенко будинку в Козині.

У 2017 році він отримав 3 млн 374 тис. 731 грн доходу від підприємницької діяльності і 244 тис. 948 грн доходу від Britico Product s.r.o (Прага, Чехія).

А. Тимошенко задекларував готівкою EUR194 тис., $357,75 тис. і 360 тис. грн. Він зберігає також $28,1 тис. і 21 тис. грн в Мегабанку, і 1071 грн в Українському будівельно-інвестиційному банку.

Йому належать 25% акцій ТОВ “Геофорс” (основний вид діяльності – виробництво електроенергії) і 100% акцій ТОВ “Леді Ю” (виробництво парфумерних та косметичних засобів), кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

У 2014 році він придбав два автомобілі: Mercedes-Benz GL-350 CDI за 1 млн 248 тис. грн і ГАЗ 14 (1983 року випуску) за 79,7 тис. грн.

Він також задекларував наручні годинники марок Vacheron Constantin і Corum.