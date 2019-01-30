Затриманий за вбивства російський сенатор не знає російську мову

На час допиту сенаторові Рауфу Арашукову надали перекладача, оскільки він заявив, що не володіє російською мовою в достатній мірі.

Слідчі допитують Рауфа Арашукова в якості обвинуваченого. На час допиту сенаторові надали перекладача, оскільки він заявив, що не володіє російською мовою в достатній мірі.

Батько сенатора Рауль Арашуков підозрюється в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов’язаний з розкраданням природного газу у компанії «Газпром» на суму понад 30 мільярдів рублів.