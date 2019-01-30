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Затриманий за вбивства російський сенатор не знає російську мову

30.01.2019

Задержанный за убийства российский сенатор не знает русский язык

На час допиту сенаторові Рауфу Арашукову надали перекладача, оскільки він заявив, що не володіє російською мовою в достатній мірі.

Слідчі допитують Рауфа Арашукова в якості обвинуваченого. На час допиту сенаторові надали перекладача, оскільки він заявив, що не володіє російською мовою в достатній мірі.

Батько сенатора Рауль Арашуков підозрюється в створенні злочинного співтовариства і шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він пов’язаний з розкраданням природного газу у компанії «Газпром» на суму понад 30 мільярдів рублів.

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