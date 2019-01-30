У Білорусі ввели плату за мітинги

Організатор вуличної акції оплачує послуги міліції по охороні громадського порядку.

Винахідлива білоруська влада відома не тільки податком з безробітних. У Мінську вирішили не розмінюватися на дрібниці, і пішли прямо “в народ”, ввівши плату за участь у мітингах.

З січня 2019 року недержавні вуличні заходи – акції протесту, демонстрації, пікети, присвячені важливим датам, концерти і т. п. в Білорусі стали платними.

Організатор вуличної акції оплачує послуги міліції по охороні громадського порядку в таких розмірах залежно від чисельності заходи:

до 10 осіб – 3 базові величини (близько 31 євро в перерахунку);

до 100 чоловік – 25 базових величин (близько 260 євро);

до 1000 осіб – 150 базових величин (близько 1555 євро);

понад 1000 учасників – 250 базових величин (понад 2590 євро).

Оплата послуги іде на забезпечення охорони громадського порядку та несення витрат, пов’язаних з медичним обслуговуванням, прибиранням території після проведення на ній масового заходу.

Наприклад, вартість планованого в березні мітингу біля Оперного театру в Мінську до 101-ї річниці незалежності БНР обійдеться організаторам у 3890 євро, – суму не маленьку навіть за білоруським мірками.

“Нововведення” вже викликало здивування у законослухняних білорусів, т. к. являє собою “подвійне оподаткування”. Адже організатори та учасники вуличних заходів є платниками податків, а співробітники правоохоронних органів, як і медики, і комунальники, які фінансуються з бюджету.

А білоруські правозахисники назвали хід влади наступом на свободу зібрань. Після силового розгону опозиції в грудні 2010 року влада наклала табу на демократичні свободи, і, схоже, не збирається скасовувати їх.