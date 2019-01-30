Італія прийняла мігрантів зі рятувального судна

Процедура висадки почнеться в найближчі години.

Італія дозволить зійти на берег мігрантам, які більше тижня знаходяться на кораблі Sea Watch 3 німецької благодійної організації.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

“Процедура висадки почнеться в найближчі години”, – сказав Конте на прес-конференції в Мілані.

Він повідомив, що сім країн домовилися розподілити 47 мігрантів, яких врятували в Середземному морі 19 січня: Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Португалія, Румунія та Мальта.

Корабель Sea Watch 3 зараз перебуває на відстані близько 2 км від порту Сіракузи на сході Сицилії.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини у вівторок наказав Італії якомога швидше надати медичну допомогу і продукти харчування мігрантам, які перебувають на борту Sea Watch 3.