Італія прийняла мігрантів зі рятувального судна

Процедура висадки почнеться в найближчі години.
Італія дозволить зійти на берег мігрантам, які більше тижня знаходяться на кораблі Sea Watch 3 німецької благодійної організації.
Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
“Процедура висадки почнеться в найближчі години”, – сказав Конте на прес-конференції в Мілані.
Він повідомив, що сім країн домовилися розподілити 47 мігрантів, яких врятували в Середземному морі 19 січня: Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Португалія, Румунія та Мальта.
Корабель Sea Watch 3 зараз перебуває на відстані близько 2 км від порту Сіракузи на сході Сицилії.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини у вівторок наказав Італії якомога швидше надати медичну допомогу і продукти харчування мігрантам, які перебувають на борту Sea Watch 3.