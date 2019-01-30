Українцям знизили норму споживання газу

Кабмін змінив норму споживання газу для населення, встановивши її на рівні 3,29 кубометра газу на людину в місяць для домогосподарств без лічильників.

Як повідомляється на урядовому порталі, норма в 3,3 кубометра була встановлена в 2016 році, але за рішенням суду вона була скасована і в дію вступили старі, збільшені норми на 9,8 куб. м при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, 18,3 куб. м – при відсутності гарячого водопостачання та газового водонагревателяи, 23,6 куб. м – за наявності газового водонагрівача на одну людину в місяць.

Таким чином, норма споживання газу для населення знижено в три рази.