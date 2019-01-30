Суд заарештував затриманого за вбивства російського сенатора

Басманний суд Москви заарештував на два місяці сенатора Рауфа Арашукова, обвинуваченого в участі в злочинному співтоваристві і організації вбивств.

Незабаром після виступу слідчого суддя за клопотанням захисту перевела засідання в закритий режим. Адвокат пояснив своє прохання, зокрема, тим, що Арашукову «надходили погрози з вимогою визнати себе винним».

Нагадаємо, Рауф Арашуков був затриманий 30 січня в залі засідань Ради Федерації після того, як парламентарії на прохання Генпрокуратури позбавили його недоторканності.

Також 30 січня в петербурзькому офісі «Газпрому» був затриманий батько сенатора Рауль Арашуков. Його підозрюють у причетності до розкрадання природного газу на суму в 30 мільярдів рублів.

Сенаторові пред’явлені звинувачення в участі в злочинному співтоваристві, організації двох вбивств і тиску на свідка. Він не визнав провину.

На час допиту Арашукову надали перекладача, оскільки він заявив, що не володіє російською мовою в достатній мірі.