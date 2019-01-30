Канада відкликає половину дипломатів з Куби: названа причина

На даний момент причини хвороб не встановлено.

Міністерство міжнародних справ Канади оголосило про рішення скоротити дипломатичну присутність на Кубі з-за загадкових випадків захворювань серед дипломатів.

У заяві зазначено, що чисельність співробітників дипломатичних на Кубі буде скорочена у два рази. Скорочення не торкнеться посла Канади в Гавані і не вплине на консульську допомогу канадцям на острові. Інші програми будуть скориговані в найближчі тижні.

За даними зовнішньополітичного відомства Канади, з початку 2017 року підтверджено 14 випадків загадкових захворювань серед співробітників дипмісії і їх рідних.

Перші скарги канадських і американських дипломатів в Гавані на самопочуття були зафіксовані навесні 2017 року. Симптоми включали запаморочення, головний біль і нудоту. Вашингтон скоротив дипломатичний штат на Кубі з більш ніж 50 до 18 осіб, після того, як щонайменше 22 дипломати і члени їх сімей постраждали в результаті таємничих “акустичних атак”.