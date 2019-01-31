“Чим ви пишаєтеся?” Соловйов цинічно висловився про Героїв України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов уїдливо висловився про героїчні сторінки історії України, заявивши, що всі вони пов’язані з поразками і ганьбою.

Зокрема, путінський глашатай провів паралелі між боєм під Крутами, боями за донецький аеропорт і захопленням українських моряків у Чорному морі. Цинічну промову він озвучив на своїй програмі в ефірі телеканалу “Росія 1” в дискусії з українським політологом Василем Вакаровым.

Пропагандист зарозуміло питав у опонента про те, чим закінчилися бій під Крутами, бої за ДАП і операція ВМСУ в Чорному морі. Почувши у відповідь про те, що Україні не вдалося досягти своїх цілей в таких історичних подіях, він вибухнув їдкою прокремлівської тирадою.

Володимир Соловйов

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“А ви мені поясніть, чим ви пишаєтеся? Я просто не можу зрозуміти, коли ви вибираєте кожен раз ключові дати, які в принципі — дати приниження. Бандера програв, Петлюра програв, Шухевич програв. А справжніх героїв взагалі забули і не згадують. Ну це ж нісенітниця якась собача!” висловився Соловйов.