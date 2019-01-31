Депутат венесуельського парламенту: Центробанк хоче вивезти на російському літаку 20 тонн золота

Депутат венесуельського парламенту Хосе Герра заявив, що Центробанк планує вивезти з країни 20 тонн золота.

За припущенням Герри, на цьому літаку з країни може бути вивезено частину золотих резервів Венесуели. Але міністр фінансів країни заявив, що ніяких російських літаків у Каракас не прилітало, і відмовився коментувати плани з вивезення золота. Отримати коментарі в Nordwind агентству не вдалося.

Джерело Bloomberg повідомив, що Центробанк країни дійсно підготував до відвантаження 20 тонн золота. Вартість такої партії дорогоцінного металу – близько $840 мільйонів, це приблизно 20% золотого запасу Венесуели, зазначає агентство.

Також минулого тижня стало відомо, що уряд Ніколаса Мадуро спробувало повернути на батьківщину частину золотого запасу, який зберігається в Центробанку у Великобританії і оцінюється у $1,2 млрд. За даними того ж Bloomberg, Великобританія видати це золото уряду відмовилася.

З 2014 року на тлі конституційного та економічної кризи у Венесуелі регулярно спалахують вуличні протести проти президента Ніколаса Мадуро. Легітимність Мадуро як президента не визнають більшість країн Латинської Америки, а також Бразилія, США, Австралія, Канада та Ізраїль, близький до такого рішення Євросоюз. 23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу на мітингу – він обіцяє провести в країні нові вибори.

У січні США ввели санкції проти державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA. Вони пояснили це необхідністю врятувати національне надбання венесуельського народу від розкрадання місцевими чиновниками. Венесуела – великий боржник Росії і Китаю, а PDVSA – основне джерело доходів країни.