Навколо Венесуели розгорається свого роду “танкерна війна”

Навколо Венесуели розгорається своєрідна «танкерна війна». Так, міністр нафти і глава PDVSA Мануель Кеведо заявив, що венесуельська держкомпанія не дозволить танкери з нафтою, видобутої на території країни, залишати порти без попередньої оплати.

Введення передоплати, за його словами, є однієї з перших заходів, вжитих владою країни у відповідь на санкції США проти PDVSA. Кеведо також зазначив, що компанія розглядає можливість введення форс-мажору для Північної Америки як один з варіантів підтримки зв’язку з її американською «дочкою» Citgo.

У той же час кредитори PDVSA після отримання судового дозволу заблокували неподалік від голландського острова Кюрасао в Карибському морі танкер Icaro з 400 тисячами баррелями нафти.

Кредитори вимагають виплатити заборгованість за послуги транспортування і зберігання венесуельської сировини. Один з них, Exotic Waves Marine SA, вимагає у PDVSA виплатити борги в розмірі 7,3 млн доларів, а Ammon Shipping Co – 1 млн доларів.

“У багатьох кредиторів PDVSA урвався терпець, і вони прагнуть відстояти свої позиції, – заявив агентству Bloomberg Ян Бюргерс, юрист, що спеціалізується на морському праві. – Більш логічного і правильного способу, ніж захоплення вантажу, немає”.

Так що блокування Icaro – тільки початок. За даними Bloomberg, багато партнери венесуельської нафтовидобувної компанії, такі як судновласники і оператори буксирувальників, вже звернулися в суди Карибського басейну для отримання права конфіскувати венесуельську нафту до укладення угоди з виплати коштів.

Цікава реакція екіпажу заблокованого судна. Агентству вдалося зв’язатися з одним із моряків, який заявив, що вони не відчувають нестачі продовольства і забезпечені краще, ніж багато венесуельці на території країни.

До речі, PDVSA намагається уникнути подальших блокувань, обходячи порти, де це можуть зробити. Так, у 2018 році лише 17 танкерів компанії пришвартувалися в Кюрасао проти 132 судів в 2017 році. Один з джерел Bloomberg пояснив, що багато кредитори відстежують геопозицию судів PDVSA щоб перевіряти, наскільки близько вони підходять до нідерландської території Карибського басейну.