ДПЕК Ахметова планує продовжити скупку обленерго

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК Ріната Ахметова вважає сегмент енергоринку у вигляді дистрибуції мережевих компаній одним з найбільш перспективних на ринку і буде розглядати можливості додаткових придбань у цьому сегменті.

“Майбутнє не тільки енергетики, а й економіки країни буде залежати від того, на якому рівні буде розвинена інфраструктура, включаючи лінії електропередач та мережеве обладнання. Ось тут ми бачимо точку докладання своїх інвестицій. І я переконаний, що ці компанії будуть зростати в ціні”, – сказав Тимченко.

Тимченко зазначив, що анонсована на початку січня операція з придбання 68,2949% акцій АТ “Одесаобленерго” і 93,9978% ПАТ “Київобленерго” у групи VS Energy ще не закрита.

“У нас йде процес. Коли ми отримаємо всі необхідні дозволи, тоді можна говорити, що угода відбулася”, – зазначив топ-менеджер, уточнивши, що по завершенні будуть оголошені основні її умови.

Глава ДТЕК також пояснив появу в числі акціонерів зазначених обленерго “ДТЕК Нафтогазу”, який у січні став власником 24,99% акцій “Київобленерго” і 16,773013% “Одесаобленерго”.

“Нафтогазовий бізнес досить прибутковий. Правильне інвестування та знаходження правильних рішень дозволяє нам за рахунок ресурсів “Нафтогазу” інвестувати в придбання наших мережевих активів і активів, в яких ми бачимо майбутні перспективи”, – пояснив Тимченко.

Глава холдингу додав, ДТЕК буде розглядати можливості додаткових придбань у цьому сегменті ринку, де держава вже заявило про плани приватизувати в цьому році п’ять обленерго.

“Ми будемо дивитися на можливості, які з’являються на ринку”, – сказав гендиректор.

При цьому, за словами Тимченка, щодо монопольного законодавства генерація і дистрибуція мають суттєві відмінності.

“Мережева компанія спочатку визначена як природна монополія. Вибудувана така система контролю регулятора над природними монополіями, що жоден з гравців не ризикне зловживати монопольним становищем”, – пояснив топ-менеджер.

Говорячи про поточний стан цього сегменті ринку, глава ДТЕК констатував, що сьогодні ЛЕП та обладнання мережевих компаній в країні недоінвестовані, рівень зносу дуже високий, що вимагає серйозного підходу і зміни ситуації. Він висловив упевненість, що “рано чи пізно” буде змінена схема тарифоутворення – впроваджені принципи стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи).

“Я в це вірю, тому що інвестори повинні мати мотивацію знижувати експлуатаційні витрати, активно інвестувати, розвивати мережі. Без зміни правил гри це буде неможливо. Життя показала, що сьогоднішня модель тарифоутворення застаріла: вона не мотивує багато вкладати, а якраз навпаки”, – сказав Тимченко.