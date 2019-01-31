Росіянам жебраки 90-ті ще здадуться ситими і благополучними

Схоже, фінансове становище російських домогосподарств починає хвилювати не тільки їх самих, але і Європу. Так, днями французьке видання Le Figaro з посиланням на статистичні дані Світового банку повідомило: за станом на грудень 2018 року сукупна заборгованість російських домогосподарств досягла рекордних за десятиліття показників — 210 мільярдів євро.

Велика частка відповідальності за такий розклад, на думку авторів видання, лежить на мікрофінансових організаціях. У той час як російські банки, відзначають вони, пропонували останнім часом процентні ставки за кредитами на рівні 10% річних, МФО видавали громадянам позички під 2% в день, що для Європи неприйнятно в принципі.

У зв’язку з цим, вважає Le Figaro, найближчим часом Росію можуть чекати дві серйозні неприємності. По-перше, якщо зростання інфляції навесні цього року становитиме більше 5%, в країні може виникнути фінансова піраміда. По-друге, з-за вступу в силу змін у чинному законодавстві, що регламентує діяльність МФО (нагадаємо, з 28 січня ц. р. термін погашення позики в сумі до 10 тисяч не повинен перевищувати 15 діб), стимул до розвитку отримає «чорний ринок» кредитування. Який, на думку французьких оглядачів, за підсумками минулого року і без того зріс на 15%.

Втім, заступник голови правління VestaBank Олексій Федоров вважає, що закордонні аналітики кілька згущують фарби.

— Я впевнений, що Центробанк не допустить ніякого краху на ринку, — підкреслив він у розмові з кореспондентом «СП». — І якщо щось трапиться, він вчасно втрутиться в ситуацію. Звичайно, зараз населення дійсно закредитовані, однак я не сказав би, що це якась критична маса. Допускаю, що якісь локальні перекоси можуть мати місце на ринку микрофинансов. Але варто нагадати: ці організації працюють в тій ніші, де банки кредитувати клієнтів вже не готові в силу їх украй низькою кредитоспроможності. Це два абсолютно різних поля. Однак обсяги роботи МФО не настільки істотні порівняно з класичним банківським сектором, так що на цьому ринку якихось суттєвих потрясінь чекати не слід. Банк Росії досить ефективно регулює діяльність МФО і послідовно цю навантаження нарощує.

Проте незалежний експерт-економіст Антон Шабанов, віддаючи належне всій жорсткості та ефективності прийнятих Центробанком кроків у сфері кредитування населення, все ж вважає, що вживати їх треба було аж ніяк не сьогодні.

— Насправді, про всі ці заходи на кшталт зміни законодавства в сфері тих же микрофинансов слід було подумати набагато раніше, не чекаючи настільки сумних підсумків. Те, що приймається зараз, є свого роду пересторогою на майбутнє. Вже існують у сфері кредитування проблем це не вирішить. Тим більше що всі подібні пропозиції кшталт ініціативи з надання росіянам іпотечних канікул носять не глобальний, а одноразовий, штучний характер.

«СП»: — І коли ж можна буде побачити результати?

— Безумовно, для цього має пройти кілька років. Наприклад, введені відносно мікрофінансових організацій обмеження у видачі принесе свої плоди десь через два роки. За цей час як раз і тяжкість заставного навантаження знизиться, і розмір заборгованості скоротиться, і інші кредитні метрики зміняться. Правда, хотілося б, щоб ринок мікропозик почали регулювати набагато раніше. Тому що ще порівняно недавно, поки він формувався, був, що називається, диким, ні про які обмеження і ліцензування ніхто і не говорив. І тоді там колектори просто творили, що хотіли.

«СП»: — Чому вони в принципі з’явилися, ці МФО?

— А чому вони не повинні були з’явитися? Була вільна, образно висловлюючись, галявина, яку ніхто ще не зайняв. Ось бізнес і пішов туди заробляти. Інша справа, що люди самі повинні були розуміти, що тут відбувається. Але, на жаль, їх фінансова грамотність виявилася дуже низькою, тому вони й купились на гарні, грамотні маркетингові виверти. Тим більше, що тоді, нагадаю, не було ніяких обмежень з боку держави, що ось це, наприклад, не можна, а ось це, припустимо, можна.

«СП»: — Ррогноз Le Figaro щодо виникнення фінансової піраміди в Росії навесні 2019 року при інфляції вище 6% має високі шанси на втілення?

— Цей варіант, так, можливий. Правда, я б все ж уточнив, що це тільки один з багатьох можливих сценаріїв, причому далеко не самий реальний.

«СП»: — А як щодо зростання активності ринку «чорного кредитування»?

— Ось тут з думкою Le Figaro я, мабуть, погоджуся. Люди в масі своїй не хочуть ставати банкрутами, не хочуть мати проблем з банками, їм потрібні якісь джерела перекредитування. Але Центробанк своїми жорсткими заходами перекриває доступ на офіційний ринок. Так що, думаю, якісь «чорні» чи «сірі схеми» з’являтися все ж будуть. Досить згадати, як у часи «сухого закону» все мало не поголовно варили самогон, а в періоди заборони на валютні операції в країні все одно існували підпільні міняйли. На жаль, тут вимальовується своєрідне замкнене коло — чим жорсткіше діятиме Центробанк, тим активніше буде відповідь від «тіньових ділків.

«СП»: — І чого тоді чекати росіянам в найближчі 2-3 роки?

— Це буде непростий час, для кого-то дуже хворобливе, проблемне. Банківські бізнес-моделі будуть переглянуті, як і моделі особистих фінансів позичальників-фізосіб. Не виключаю, що банки будуть вести себе більш нервово. Враховуючи, що наша економіка не росте, може виникнути велика прострочення. Це стане проблемою для фізичних осіб, які не зможуть погашати свої позики. Це також стане проблемою і для банківського сектора, тому що велика прострочення зажадає великих резервів, а це ні що інше як потенційне зниження прибутку для лідируючої секції нашої економіки. Але саме від її розвитку залежить подальша доля кредитного ринку.

А економіка, дійсно, не зростає і ніяких райдужних перспектив на горизонті не з’являється. Як расскахал «СП» аналітик ГК ФІНАМ Олексій Коренєв, навіть при нейтральному сценарії розвитку подій, без глобальних зрушень на краще, офіційно зафіксована Росстатом інфляція цілком може скласти близько 6%. До речі, ще питання, як її буде вважати Росстат, беручи під увагу його схильність до «улучшительным» перерахункам «заднім числом».

Реальні ж доходи росіян, зауважив експерт, у відносно благополучному-то 2018 року, при досить дорогої нафти і хороших податки, при наявності періодів бізнес-активності та з урахуванням виплат бюджетникам, і знизилися на 0,2%. А нинішній рік взагалі почався погано — ПДВ підвищився, акцизи на тютюн, алкоголь і ряд інших найбільш ходових товарів пішли вгору ціни на бензин виросли і незрозуміло, що станеться з ними ще. Вартість проїзду в громадському транспорті зросла, авіація погрожує підняти ціни на повітряні перевезення в діапазоні від 3% до 23% залежно від напрямку. Яке вже тут підвищення.

І на цьому тлі дуже тривожними виглядають деякі цифри, якими з «СП» поділився старший керуючий партнер московського Адвокатського бюро «Щеглов і Партнери», кандидат економічних наук Юрій Щеглов:

— З кожним роком з моменту зміни закону про банкрутство, кількість справ про банкрутство фізичних осіб збільшується. Так, на кінець грудня 2018 в Єдиному Федеральному реєстрі відомостей про банкрутство було зареєстровано 95 528 банкрутів серед громадян (без статусу ІП). На 100 тисяч жителів в грудні 2018 року припадало вже 65 банкрутів замість 35 у грудні 2017 року. Відповідно, за грудень 2018 року приріст виявився майже дворазовим — 5020 реальних банкрутів замість 3220 у грудні 2017 року.

Звичайно, трохи заспокоює те, що в найближчий рік у сфері своєї кредитної політики, за словами Олексія Федорова, банки підуть, мабуть, тільки на зміну річної ставки, а про інших ймовірні зміни умов надання кредитних продуктів на зразок посилення параметрів договору, говорити не варто. При цьому, запевнив він, кардинально вона навряд чи зміниться, так що коригування протягом року буде коливатися в діапазоні 1-1,5%. Однак навіть такий невеликий ріст у разі стагнації економіки здатний привести до зростання неплатежів серед громадян-боржників. А чарівна «паличка-виручалочка» — визнання фізичної особи банкрутом — цілком може і не спрацювати.

— По-перше, — звертає увагу Юрій Щеглов, — не завжди процедура призводить до повного звільнення від боргів. Залежно від обставин суд може застосувати такі процедури: реструктуризацію боргів, реалізацію майна, мирова угода. Одномоментного «прощення» боргів чекати не варто. По-друге, є ряд несприятливих наслідків визнання громадянина банкрутом: заборона на повторне банкрутство протягом найближчих 5 років; обов’язок повідомити всі організації, що надають позики, про свій статус; тимчасова заборона на заняття керівних посад. При визнання громадянина банкрутом суд вправі заборонити громадянину виїзд за кордон. Ця заборона буде діяти до завершення процедури реалізації майна.

Виходить, що протягом досить тривалого часу шлях до «чесного банківського» кредиту виявляється для громадян закритий. Отже, єдиним місцем, де вони можуть зайняти, залишається мікрофінансовий ринок. Але коль скоро значна його частина буде «чорної», це відкриє широке поле діяльності для «чорних» ж колекторів.

«По паперах, — заявив на умовах анонімності спеціаліст служби по стягненню боргів кореспонденту „СП“, — буде все, як кажуть, чин по чину. Дзвінки, зустрічі рівно стільки разів, скільки належить за законодавством, щоб і комар носа не підточив. На ділі ж вимагати повернути борг у разі прострочення стануть абсолютно незрозумілі люди, які, що називається, просто проходили повз. Боржника, перефразовуючи відомий фільм, вони взагалі не будуть знати, але таку палку неприязнь до нього відчувати, що будуть готові на все. Аж до реалізації епізодів з перебудовних кримінальних хронік з паяльниками, прасками і тазиками з бетонним розчином. Проти таких стягувачі законодавство про боржників, на жаль, не помічник. Але по-іншому на нелегальному ринку позик працювати навряд чи хтось стане, ви ж розумієте. „Чорним“ МФО знадобиться саме така підстраховка від недобросовісних клієнтів».