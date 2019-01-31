У Венесуелі затримали іноземних журналістів

Всім їм загрожує депортація.



У Венесуелі В ході протистояння представників влади та опозиції почалися затримання журналістів. Іспанське інформагентство EFE у четвер, 31 січня, повідомило про затримання трьох своїх кореспондентів.

“Венесуельські власті затримали трьох журналістів з агентства EFE в Каракасі”, – йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter агентства.

Раніше агентство заявило про зникнення свого колумбійського фотокореспондента Леонардо Муньоса. Він знаходився в Каракасі, звідки висвітлював криза у Венесуелі. Разом з ним пропав його венесуельський водій Хосе Салас.

Також Еuronews повідомив з посиланням на посольство Франції в Венесуелі про затримання двох французьких журналістів. Відзначається, що Франція запросила право на консульську захист у відповідності з Віденською конвенцією та право на відвідування.

За даними Національної спілки працівників преси Венесуели (SNTP), з’ясувалося, що співробітники французького телеканалу TMC П’єр Кайе і Батист де Монтье, а також їх венесуельський продюсер знаходяться в президентському палаці Мірафлорес.

Крім того, в Каракасі були затримані двоє співробітників Національного телебачення Чилі (TVN) – Родріго Перес і Гонсало Бараона, а також супроводжував їх громадянин Венесуели. Через 12 годин венесуельця відпустили. А чилійців повинні депортувати після 14 годин утримання під вартою. Переса і Бараону звинуватили в порушенні “зони безпеки”.